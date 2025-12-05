Wetsvoorstel voor beperken compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid naar de Tweede Kamer

Het wetsvoorstel ‘Beperken van de compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid tot kleine werkgevers’ is naar de Tweede Kamer gestuurd. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Paul van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat alleen kleine werkgevers, onder voorwaarden, gecompenseerd worden voor de betaalde transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Of een werkgever groot, middelgroot of klein is wordt ieder kalenderjaar opnieuw vastgesteld.

De compensatie voor een transitievergoeding na ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid te beperken tot kleine werkgevers is een financiële afspraak die bij de start van het kabinet is gemaakt. Hiermee wordt structureel 380 miljoen euro bespaard.

Werknemers die worden ontslagen of waarvan het contract niet wordt verlengd, hebben recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor ontslag en om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het maandsalaris en de duur van het dienstverband.

Het wetsvoorstel wordt behandeld in de Tweede en Eerste Kamer. Als zij ermee instemmen, is het streven om het wetsvoorstel per 1 juli 2026 in werking te laten treden