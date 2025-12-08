Minister Van Weel zet stappen naar strenger en effectiever EU-asielbeleid

Vandaag zijn in Brussel op de Raad Justitiële en Binnenlandse Zaken belangrijke resultaten behaald die moeten zorgen voor een strenger EU-asielbeleid. Nederland pleit samen met gelijkgezinde lidstaten al langer voor minder instroom, meer terugkeer en meer partnerschappen.

Effectiever terugkeerbeleid

Zo heeft de Raad ingestemd met concrete maatregelen die moeten zorgen voor meer terugkeer. Dat betekent meer verplichtingen voor asielzoekers die geen recht op verblijf hebben, meer mogelijkheden voor terugkeer zoals terugkeerhubs en snellere procedures.



Minister Van Weel van Asiel en Migratie:

“De inzet van Nederland voor een strenger EU-asielbeleid heeft vandaag geleid tot concrete resultaten op terugkeer, betere naleving van Dublin regels en meer inzet op partnerschappen. Met deze maatregelen krijgen we meer regie op wie er naar Nederland komt en zorgen we dat meer mensen die niet mogen blijven daadwerkelijk terugkeren. Belangrijke stappen naar een strenger en effectiever asielbeleid.”

Betere werking Dublin regels

De Dublin regels moet weer gaan werken, zodat asielzoekers in het eerste Europese land waar ze aankomen de asielprocedure doorlopen. Met een akkoord op het zogenaamde solidariteitsmechanisme verbinden ook de belangrijkste landen en de Commissie zich aan een goede werking. Dit mechanisme moet zorgen voor een betere verdeling van de druk op de instroom in EU-lidstaten. Het is gelukt de Nederlandse bijdrage hieraan beperkt te houden. Zo komen er onder dit mechanisme geen extra asielzoekers naar Nederland. Wel draagt Nederland financieel 21,9 miljoen euro bij. Dit bedrag kan nog deels worden vervangen door Dublincompensaties. Dat betekent dat asielverzoeken die in NL behandeld zijn terwijl dat eigenlijk door andere EU-lidstaten had moeten gebeuren, meetellen voor onze bijdrage. Nederland is hier op dit moment over in gesprek met Griekenland.



Meer inzet op partnerschappen

Ook heeft Nederland gepleit voor meer partnerschappen met derde landen om mensen terug te kunnen sturen. Ook daarop is vandaag een akkoord bereikt. Zo zijn terugkeerhubs opgenomen in de terugkeerverordening. Daarnaast zijn de voorwaarden aangepast van het concept veilig derde land zodat het mogelijk wordt eerder mensen terug te sturen. Bijvoorbeeld als iemand door een veilig land is gereisd of Nederland afspraken heeft met een land.

Gezamenlijke lijst veilige landen

Tenslotte zijn er ook afspraken gemaakt over een lijst met veilige landen. Hierdoor worden asielaanvragen uit deze veilige landen in heel de EU op dezelfde manier behandeld. Dit moet leiden tot snellere behandeling van asielverzoeken en dus snellere terugkeer.