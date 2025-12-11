Extra geld voor Holocausteducatie door middelbare scholen

Meer projecten op het gebied van Holocausteducatie, extra aandacht voor de Holocaust bij inburgering en het aanpakken van antisemitische spreekkoren tijdens voetbalwedstrijden. Dat is een greep uit de maatregelen en activiteiten die het kabinet de afgelopen anderhalf jaar op initiatief van de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) heeft ingezet om de kennis over de geschiedenis van de Holocaust onder alle Nederlanders te versterken. In de eerste voortgangsrapportage van het Nationaal Plan Versterking Holocausteducatie kondigen de ministeries van VWS, OCW en SZW aan 750.000 euro per jaar extra uit te trekken om middelbare scholen te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten rondom Holocausteducatie.

Het is essentieel de herinnering aan de geschiedenis van Holocaust en de genocide op Sinti en Roma levend te houden. Deze geschiedenis laat de verschrikkelijke gevolgen van groepsdenken, haat, antisemitisme en andere vormen van discriminatie zien. Deze periode komt steeds verder af te staan van toekomstige generaties. Daarom investeert het kabinet in de verspreiding van de kennis over de Holocaust. Onder andere door projecten te ondersteunen van de verschillende instellingen uit de WOII-herinneringssector. Zij spelen een centrale rol als het gaat om Holocausteducatie: zij bereiken de scholen, ontvangen scholieren en bezoekers, ontwikkelen educatiematerialen en ondersteunen docenten.

Museumbezoek en voorstellingen voor leerlingen

Onderwijs is cruciaal om kennis over de Holocaust onder jongeren te versterken. Vanaf 1 januari krijgen alle middelbare scholen die zijn aangesloten bij de cultuurkaart van Stichting Cultureel Jongeren Paspoort (CJP) daarom extra geld om activiteiten te organiseren over de Holocaust. Hiervan kunnen zij met hun leerlingen bijvoorbeeld musea en voorstellingen bezoeken of gastlessen en workshops in de klas organiseren. Het budget mag ook besteed worden aan vervoer. Dit sluit aan bij de behoefte van scholen. Uit een peiling van het ministerie van OCW onder docenten blijkt dat ze dergelijke activiteiten wel willen ondernemen, maar dat dit hen nu te veel tijd en geld kost om zelf te organiseren. Door het CJP hierbij te betrekken, moeten die belemmeringen worden weggenomen. Hoe het budget wordt ingezet, bepalen scholen dus zelf. Zo kunnen docenten zelf kijken hoe en welke activiteiten passend zijn bij de manier waarop zij vanuit het onderwijsprogramma lesgeven over de Holocaust.

Aandacht voor Holocausteducatie bij inburgering

Het kabinet vindt het van belang dat inburgeraars in Nederland kennis hebben van de Holocaust. Sinds 1 juli 2025 is kennis van de Holocaust expliciet onderdeel van het inburgeringsexamen Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). Aanvullend daarop wordt door het ministerie van SZW gewerkt aan het mogelijk maken van een bezoek aan instellingen in het kader van Holocausteducatie als onderdeel van het inburgeringstraject. Dan gaat het om een bezoek aan bijvoorbeeld musea en gedenkplaatsen. De eerste bezoeken vinden in 2026 plaats in de vorm van een pilot. Zo kunnen de belangrijke lessen uit de Tweede Wereldoorlog met meer impact over worden gedragen aan nieuwkomers. Voor docenten inburgering wordt een handreiking opgesteld om hen te ondersteunen in het lesgeven over dit onderwerp.

Nationaal Plan versterking Holocausteducatie

Het Nationaal Plan Versterking Holocausteducatie is, op initiatief van de NCAB, vorig jaar door de ministeries van VWS, OCW, SZW en de NCAB gelanceerd. Hiermee wil het kabinet de kennis over de Holocaust onder Nederlanders vergroten. Er zijn zorgen dat de kennis over de Holocaust afneemt, zeker nu er steeds minder ooggetuigen zijn. Daarom is het noodzakelijk dat we als samenleving actief blijven investeren in educatie over en herinnering van de Holocaust. Dit jaar heeft de NCAB een succesvolle campagne ‘Leer over de Holocaust’ gehouden die ook in januari 2026 wordt herhaald. De campagne heeft als doel kennis, bewustzijn en maatschappelijke weerbaarheid onder alle Nederlanders te vergroten.