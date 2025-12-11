Pilot sportpas jongeren van start in drie gemeenten

Om meer jongeren te stimuleren om te sporten en bewegen start het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met drie gemeenten een pilot met een gratis sportpas. Met een bijdrage van VWS kunnen de gemeenten Waadhoeke, Heerlen en Dordrecht met het experiment aan de slag. De pilots starten begin 2026. De resultaten zijn beschikbaar vanaf zomer 2027.

De pilots zijn onderdeel van een onderzoek van VWS naar de mogelijke effecten van een landelijke sportpas. Doel is om te onderzoeken of belemmeringen voor bepaalde groepen jongeren om te sporten en bewegen worden weggenomen met een dergelijke sportpas. In juli 2027 worden de uitkomsten en leerpunten verwacht.

Keuzevrijheid

Jongeren van 12 tot en met 23 jaar in de gemeenten Waadhoeke, Heerlen en Dordrecht krijgen een sportpas met daarop tussen de 100 tot 300 euro per jaar om te besteden aan sport. De deelnemende gemeenten hebben bepaald welk bedrag voor welke groep jongeren beschikbaar is. Dit bedrag kan worden besteed aan kennismakingsactiviteiten, losse sportlessen of jaarlijkse abonnementen of lidmaatschappen. Het is de bedoeling dat de drempels worden weggenomen om te (kunnen blijven) sporten.

Drie verschillende gemeenten

De drie deelnemende gemeenten hebben ieder een uniek profiel. De inwonersprofielen zijn overal anders, zoals het aantal inwoners, de verschillende leeftijden en achtergronden. Ook hebben ze alledrie een verschillende sportinfrastructuur. VWS werkt samen met drie verschillende gemeenten - Waadhoeke (Fryslân), Heerlen (Limburg) en Dordrecht (Zuid-Holland) – om aan de hand van de verschillen meer inzicht op te halen uit de effecten van de sportpas. Per gemeente verschilt ook het tegoed op de sportpas en het aantal jongeren dat gebruik kan maken van de sportpas. Extra aandacht wordt besteed aan het contact met de niet-sportende jongeren en jongeren met een lager inkomen. Dat doen de gemeenten met specifieke programma’s en acties, gerichte communicatie en begeleiding vanuit bijvoorbeeld buurtsportcoaches.