Benoeming bij Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie wordt mr. I.P.H.M. (Isabelle) Severeijns tot lid benoemd. De Rijksministerraad heeft ingestemd met deze voordracht op voorstel van staatssecretaris Rutte van Justitie en Veiligheid. De benoeming zal ingaan per 1 maart 2026.

Mr. Severeijns wordt rechter op het gebied van strafrecht met als standplaats Sint Maarten. Zij is op dit moment raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Eerder was zij senior rechter in de rechtbank Midden-Nederland.

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba verzorgt de rechtspraak op de eilanden. De rechters bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie behandelen civiele zaken, strafzaken en bestuursrechtelijke zaken (waaronder belastingzaken), zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. Ook is het Gemeenschappelijk Hof betrokken bij bijzondere rechtspraakcolleges (zoals voor ambtenarenzaken) en bij colleges die belast zijn met tuchtrechtspraak. Het Hof bestaat uit rechters in lokale dienst en uitgezonden rechters.