Benoeming burgemeester Tilburg

Mevrouw F.Q. (Fleur) Gräper - van Koolwijk wordt burgemeester van de gemeente Tilburg. De ministerraad heeft op voorstel van minister Rijkaart van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten om haar voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 21 januari 2026.

Mevrouw Gräper – van Koolwijk (50 jaar) is lid van D66. Zij was staatssecretaris van het ministerie van OCW in het demissionaire kabinet Rutte-IV. Op dit moment is Onno Hoes (VVD) waarnemend burgemeester van Tilburg.