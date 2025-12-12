Kabinet zet belangrijke stap in uitvoering EU-asielpact met indienen wetsvoorstel

Het kabinet heeft besloten het wetsvoorstel dat de regels uit het Europese Asiel- en Migratiepact in de Nederlandse wetgeving opneemt aan de Tweede Kamer aan te bieden. Omdat het pact over precies een half jaar, op 12 juni 2026, in werking treedt, wordt de Tweede Kamer verzocht om de behandeling van het wetsvoorstel prioriteit te geven.

Minister Van Weel: “Dit wetsvoorstel is een belangrijke stap naar een strenger asielsysteem. Het betekent sterkere buitengrenzen, efficiëntere procedures, meer terugkeer en bestrijding van illegale migratie.”

Europees Asiel- en Migratiepact

Op 12 juni 2026 treedt het EU-Asiel- en Migratiepact in werking. Vanaf dan geldt één gezamenlijk Europees asielsysteem. Het pact bestaat uit 9 verordeningen en een richtlijn die ervoor moeten zorgen dat de instroom van asielzoekers naar Nederland en de EU afneemt en de lasten tussen lidstaten beter worden verdeeld.

Het pact introduceert onder meer verplichte grensprocedures voor asielzoekers die weinig kans maken op bescherming of een risico vormen voor de openbare orde, uniforme screeningsregels aan de buitengrenzen en een uitgebreid Europees registratiesysteem voor gegevens van asielzoekers en irreguliere migranten. De buitengrenzen worden hiermee verder versterkt en vreemdelingen worden vanaf aankomst beter gescreend.

Ook worden asielprocedures verder vereenvoudigd en op onderdelen versoberd, onder meer door het verkorten van beroepstermijnen.

Nationale implementatie

Met de implementatie van het pact zet Nederland in op vereenvoudiging van de asielprocedure. Tegelijkertijd maakt de wet een asielvergunning voor onbepaalde tijd niet langer mogelijk, verkort de wet de geldigheidsduur van de vergunning van 5 naar 3 jaar en voert de wet een tweestatusstelsel in met striktere voorwaarden voor nareis.