Geen lagere toeslagen als gevolg van vergoeding WIA

Mensen die een vergoeding krijgen vanwege fouten in hun arbeidsongeschiktheidsuitkering behouden hun toeslagen en andere inkomensafhankelijke regelingen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een regeling opgesteld die het mogelijk maakt een eenmalige financiële vergoeding te krijgen zonder dat dit negatieve effecten heeft op inkomensafhankelijke regelingen, zoals de zorg- of huurtoeslag. Deze regeling gaat vandaag in internetconsultatie. Mensen kunnen tot 16 januari 2026 hun mening geven over dit onderwerp. Naar verwachting kunnen de eerste vergoedingen in de loop van 2026 worden uitgekeerd.

Oplossing voor toeslagen

De vergoeding die mensen krijgen telt niet mee voor het belastbaar inkomen. UWV betaalt de loonheffing rechtstreeks aan de Belastingdienst. Hierdoor mogen de gedupeerden het hele bedrag houden en stijgt het inkomen op basis waarvan hun toeslagen worden berekend niet. Hun huurtoeslag, zorgtoeslag en andere inkomensafhankelijke toeslagen blijven dus even hoog als normaal.

Proces

Als de internetconsultatie is afgerond, verwerkt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de uitkomsten in een nieuwe versie van de regeling. Als de nieuwe versie is afgerond, wordt de regeling door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondertekend. Daarna kan het UWV beginnen met het implementeren van de regeling.

Hier vindt u de internetconsultatie.