Europese Unie (EU): nieuwe sancties tegen de Russische schaduwvloot

Op 15 december 2025 nam de Europese Unie (EU) nieuwe sancties aan tegen Rusland. Deze sancties zijn vooral gericht tegen de Russische schaduwvloot. Ook komen er nieuwe personen en bedrijven op de sanctielijst.

Wat is de Russische schaduwvloot?

De Russische schaduwvloot bestaat uit honderden olietankers die westerse sancties proberen te ontwijken. Bijvoorbeeld om oliesancties te omzeilen of graan uit Oekraïne te stelen en in andere landen te verkopen. Op deze manier is de schaduwvloot bijvoorbeeld betrokken bij Russische steun aan de Houthi’s, die Jemen en de Rode Zee onveilig maken. De schaduwvlootschepen zijn vaak oud, varen vaak onder een valse vlag of zonder vlag, en zetten regelmatig hun signalen uit. Daarmee vormen ze een dreiging voor de veiligheid op zee en voor het milieu.

De nieuwe sancties in het kort

De EU legt extra sancties op tegen nog eens 41 schepen uit de Russische schaduwvloot. Met de sancties krijgen de schepen niet langer toegang tot Europese havens en dienstverlening. Dit verbod geldt nu voor 605 schepen. Nederland heeft zich sterk gemaakt voor deze nieuwe voorstellen. Met deze sancties raken we de Russische oorlogskas en beschermen we onze kusten.

Sancties tegen 4 bedrijven en 5 personen die de schaduwvloot ondersteunen. Het gaat om oliehandelaren en rederijen in andere landen.

Sancties tegen een Russische openbaar aanklager en een rechter die betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen in het Russische rechtssysteem.

Sancties tegen 12 personen en 2 organisaties die betrokken zijn bij Russische hybride dreigingen, waaronder oorlogspropagandisten. Lees meer over hybride dreigingen.

Hebben de sancties tegen Rusland effect?

De sancties tegen Rusland raken de Russische schatkist. Onder andere zo’n € 300 miljard van de Russische Centrale Bank is geblokkeerd in de EU en G7-landen. Ruim € 21 miljard aan private tegoeden is bevroren. En Rusland loopt ongeveer € 91 miljard aan export naar de EU mis. Geld dat Rusland niet kan gebruiken om oorlog te voeren. Lees ook het artikel: Werken sancties?

Exportbeperkingen zorgen er ook voor dat Rusland steeds minder toegang heeft tot hoogwaardige technologie, zoals vliegtuigonderdelen en computerchips.

Blijvende inzet Europese Unie

De Europese Unie blijft zich inzetten om Oekraïne te steunen in het recht op zelfverdediging tegen de Russische agressie. En om een vreedzame, democratische en welvarende toekomst op te bouwen. Een compleet overzicht van de sancties is te vinden op de sanctiepagina van de EU. Zie ook de EU-tijdlijn van de sancties tegen Rusland.