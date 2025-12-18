Indiening Beeld van de Uitvoering 2025 – informatie voor gemeenten

Het college van B&W moet voor 1 maart 2026 het Beeld van de Uitvoering (BvdU) over 2025 bij het ministerie van SZW indienen. Het gaat hierbij om financiële informatie over de Participatiewet (inclusief loonkostensubsidie), de IOAW, de IOAZ, het Bbz 2004, de WWIK (alleen baten) en de Tozo. De gevraagde financiële informatie betreft de voorlopige stand van zaken over 2025 en vergt geen controleverklaring van de gemeentelijke accountant.

Bij de indiening van het BvdU 2025 is de procedure vergelijkbaar met het indienen van het BvdU 2024. U kunt het formulier indienen via de internetapplicatie Formdesk. U krijgt toegang tot het formulier met een inlogcode. Aan het college van B&W van iedere gemeente is (in november) een brief verstuurd met daarin een unieke inlogcode, die gebruikt dient te worden bij het invullen van het formulier van het BvdU 2025. Een daartoe bevoegde functionaris (burgemeester, gemeentesecretaris of een andere ondertekeningsbevoegde) van uw gemeente (of een gemeenschappelijke regeling namens uw gemeente) kan het formulier ondertekenen. De ondergetekende verklaart dat de in het BvdU 2025 opgenomen informatie getrouw is weergegeven.

Ten opzichte van 2024 bevat het BvdU 2025 geen inhoudelijke wijzigingen. In het BvdU 2025 is een aantal specifieke uitkeringen van SZW niet opgenomen:

Kwijtschelding van schulden van gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire;

Wet Inburgering 2021;

Onderwijsroute.

De gegevens van deze specifieke uitkeringen zijn niet noodzakelijk voor de raming van SZW waardoor is gekozen om deze niet in het BvdU 2025 op te nemen. In de definitieve verantwoording (SiSa 2025) zijn deze specifieke uitkeringen wel opgenomen.

De verantwoordelijkheid voor inburgering ligt vanaf juni 2025 bij de staatssecretaris Participatie en Integratie. In overleg met het ministerie van J&V is besloten dat de specifieke uitkeringen Wet inburgering 2021 en de Onderwijsroute in SiSa 2025 worden verantwoord onder G10 en G13 van het ministerie van SZW.

Indien het ministerie van SZW het BvdU 2025 niet voor 1 maart 2026 heeft ontvangen, geldt in beginsel dat de betaling van de maandelijkse voorschotten van de Participatiewet aan de gemeente wordt opgeschort. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien uitstel van indiening is verleend, sprake is van overmacht, dan wel dat SZW het BvdU 2025 op het moment van de besluitvorming over opschorting van de betaling alsnog juist en volledig heeft ontvangen.