Maatwerkafspraak met Royal Cosun over verduurzaming

De Nederlandse staat heeft een bindende maatwerkafspraak gesloten met de internationale agrifood coöperatie Cosun en draagt maximaal 73 miljoen euro bij aan het versneld toekomstbestending maken van het productieproces. Dat schrijven minister Sophie Hermans (klimaat en Groene Groei) en staatssecretaris Thierry Aartsen (Openbaar Vervoer en Milieu) aan de Tweede Kamer.

Cosun is een internationale agrifoodcoöperatie van zo’n 8000 Nederlandse telers en verwerkt plantaardige grondstoffen, zoals suikerbieten en aardappelen, tot voeding, voedzame ingrediënten en circulaire oplossingen. Cosun is een van de grootste biogasproducenten in Nederland.

Het bedrijf gaat grote investeringen doen in het elektrificeren van haar productielocaties in Vierverlaten (Groningen) en Steenderen (Gelderland). In Venray (Limburg) wordt naast elektrificatie ook geïnvesteerd in het produceren van gecertificeerd groen gas. De financiële bijdrage vanuit de Staat bedraagt maximaal 73 miljoen euro.

In 2030 zal door deze maatwerkafspraak 167 kiloton CO₂-uitstoot gereduceerd worden ten opzichte van de referentieperiode 2018-2021. Deze reductie is vergelijkbaar met het aardgasverbruik van ca. 70.000 huishoudens. Daarnaast wordt voor deze 3 locaties samen een aanzienlijke reductie in stikstofemissies gerealiseerd (44 ton per jaar) en daalt de ammoniakuitstoot in Groningen (42 ton per jaar). Daarmee vermindert het bedrijf zijn impact op omwonenden, de leefomgeving en de natuur.

Cosun behoort weliswaar niet tot de 20 grootste uitstoters van CO₂ van Nederland, maar is een van de bedrijven waarmee de overheid ook via de maatwerkaanpak afspraken wil maken, vanwege de belangrijke bijdrage die Cosun kan leveren aan de toekomstbestendigheid van de industrie en agrifood sector in Nederland.

Minister Sophie Hermans: “Met deze investeringen zet Cosun een grote stap richting het toekomstbestendig maken van haar productielocaties. Deze financiële ondersteuning draagt niet alleen bij aan de verduurzaming van industriële productie in Nederland, we zorgen ook voor een stevig fundament van belangrijke agrarische waardeketens en dat is pure winst."

Staatssecretaris Thierry Aartsen: “Deze maatwerkafspraak is een prachtig voorbeeld van hoe een gezonde economie en een gezonde leefomgeving hand in hand kunnen gaan. Minder uitstoot van ammoniak en stikstofoxiden betekent minder geurhinder en betere luchtkwaliteit voor omwonenden. Het is goed dat de overheid een ambitieus bedrijf als Cosun kan steunen om versneld te verduurzamen. Het laat zien dat de maatwerkaanpak een win-win-win oplevert.”

Hans Meeuwis, CEO van Cosun: “Bij Cosun bouwen we aan een toekomstbestendige, duurzame onderneming. Daarvoor zijn drie elementen cruciaal: een sterk verdienmodel, een relevant plantaardig portfolio en een toekomstbestendige keten. Maatwerkaanpak, de samenwerking met de overheid en randvoorwaarden om concurrerend te blijven, zijn hierin onmisbaar om onze duurzaamheidsdoelen op een verantwoorde manier te realiseren."

De overeenkomst tussen de Nederlandse staat en Cosun is onderdeel van de maatwerk-aanpak waarbij de Rijksoverheid bedrijven ondersteunt bij verduurzaming en vermindering van de impact op de leefomgeving.

Vorig jaar werd een maatwerkafspraak gesloten met de grootste zoutfabrikant van Nederland, Nobian. Dit jaar volgden intentieverklaringen met chemiebedrijf AnQore en met staalfabrikant Tata Steel (TSN). Met Alco Energy, Zeeland Refinery en OCI lopen momenteel gesprekken rond de maatwerkaanpak. Daarnaast wordt met afvalverwerkingsbedrijven (AVI’s) AEB en AVR bezien of een maatwerktraject haalbaar is.