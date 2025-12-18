Nederland investeert komend jaar fors in energie-innovatie

Innovatie is onmisbaar voor de energietransitie en een duurzaam, sterk en internationaal concurrerend Nederland. Om minder afhankelijk te worden van andere landen en de toekomstige economische kansen te kunnen pakken zijn nog veel technologische doorbraken nodig. Daarom investeert het kabinet komend jaar ruim 450 miljoen euro in innovatieve oplossingen, onderzoeksprojecten en pilots op het gebied van energie-innovatie.

Bedrijven en kennisinstellingen kunnen met verschillende regelingen steun aanvragen voor innovatieve projecten. Het gaat daarbij om projecten die bijdragen aan prangende vraagstukken, bijvoorbeeld hoe we zo goed mogelijk gebruik maken van de grootschalige productie van duurzame stoom, hoe we met innovatieve oplossingen de drukte op het stroomnet kunnen beperken, hoe de industrie kan overstappen op duurzame energie of juist om nieuwe (duurzame) industrieën van de grond te krijgen. Dat is ook belangrijk voor het toekomstige verdienvermogen van Nederland.

Regelingen

Het budget is verdeeld over vier bestaande subsidieregelingen:



• De MOOI-regeling wordt opengesteld voor grote samenwerkingsverbanden van bedrijven en kennisinstellingen die praktijkgerichte systeemoplossingen onderzoeken en ontwikkelen. Deze projecten moeten bijdragen aan een duurzaam energiesysteem, gebouwde omgeving of industrie. Ook projecten die nucleaire technologie ontwikkelen kunnen deelnemen.



• De EKOO-regeling wordt opengesteld voor kleinere onderzoek- en ontwikkelprojecten die bijdrage aan een duurzaam energiesysteem of een duurzame of circulaire industrie.



• De DEI+-regeling zal opengesteld worden voor baanbrekende pilot- en demonstratieprojecten om het energieverbruik te verlagen of te verduurzamen.



• De HEP-regeling wordt opengesteld om Nederlandse deelnemers die internationaal willen samenwerken aan een Europese Clean Energy Transition Partnership project.



De subsidieregelingen gaan verspreid over het jaar open. Ondernemers en kennisinstellingen die een goed idee willen omzetten in een concreet project, kunnen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Topsector Energie (TSE) terecht voor praktische informatie, voorbereiding of indiening.