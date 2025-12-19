Benoeming advocaat-generaal bij de Hoge Raad

De ministerraad heeft op voordracht van staatssecretaris Rutte van Justitie en Veiligheid ingestemd met de benoeming van prof. mr. P.T.C. (Petra) van Kampen tot advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Zij wordt per 1 maart 2026 benoemd en zal onderdeel uitmaken van de sectie strafrecht.

Prof. Van Kampen is hoogleraar Strafrechtspraktijk aan de Universiteit Utrecht. Zij is tevens raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en advocaat in strafzaken. Eerder was zij universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden en advocaat bij verschillende advocatenkantoren. Ook bekleedde zij diverse functies bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

Advocaten-generaal werken in het parket bij de Hoge Raad en geven advies aan het rechtscollege de Hoge Raad der Nederlanden. Deze zogenoemde conclusies zijn zwaarwegende juridische adviezen in zaken die in cassatie bij de Hoge Raad voorliggen. De Hoge Raad is de hoogste rechter in civiele, straf- en belastingzaken. Als hoogste rechter kan de Hoge Raad oordelen over rechterlijke uitspraken waartegen cassatieberoep openstaat. De Hoge Raad beoordeelt dan of het recht correct is toegepast, of de juiste procedures zijn gevolgd en of een uitspraak voldoende en begrijpelijk is onderbouwd.