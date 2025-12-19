Benoeming directeur-generaal Politieke Zaken bij BZ

Joost Flamand wordt directeur-generaal Politieke Zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Rijkaart van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 september 2026.

De directeur-generaal Politieke Zaken (DGPZ) ontwikkelt toekomstbestendig beleid voor vrede en veiligheid op het gebied van buitenlandpolitieke aangelegenheden en adviseert de politieke top hierover. Dat is een uitdaging, want de verschuivende geopolitieke en economische machtsverhoudingen en de overgang naar een multipolaire, gefragmenteerde wereldorde hebben de (beleids)wereld complexer, onvoorspelbaarder en fragieler gemaakt.

De DGPZ zorgt daarom voor een optimale informatiepositie met het oog op het tijdig zien van kansen en risico’s van internationale ontwikkelingen en conflicten. Ook investeert hij in diplomatieke relaties met externe partijen, waaronder collega’s in andere landen, internationale en multilaterale organisaties (EU, VN, NAVO), maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen en in samenwerking met internationale partners en andere departementen. Dit doet hij uiteraard samen met het managementteam. De DGPZ is daarnaast verantwoordelijk voor de beleidsagenda, het personeel, de financiën, de organisatie en de bedrijfsvoering binnen het directoraat-generaal.

Joost Flamand werkt sinds 1991 voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op dit moment is hij plaatsvervangend DGPZ. Daarvoor was hij onder andere directeur Veiligheidsbeleid, ambassadeur in Italië, directeur Integratie Europa en tijdelijk Raadadviseur Europa op AZ. Hij studeerde Rechten aan de Universiteit Utrecht en behaalde een postdoctoraal Diplôme Supérieur de l'Université de Paris II, specialisatie Europees Recht.

Deze benoeming kwam tot stand via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.