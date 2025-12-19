Benoeming directeur-generaal RIVM bij VWS

Isabel Arends wordt directeur-generaal voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Rijkaart van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 april 2026.

Het RIVM zet zich als onafhankelijk wetenschappelijk instituut in voor een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties. Het RIVM adviseert rijks- en andere overheden, burgers en professionals op basis van wetenschappelijke kennis en onderzoek, coördineert preventieprogramma’s en staat klaar in tijden van crises.

De directeur-generaal is het boegbeeld van het RIVM en zorgt ervoor dat het RIVM zich verder ontwikkelt als lerende organisatie die werkt aan maatschappelijke opgaven op het gebied van volksgezondheid en milieu. Ze maakt daarbij noodzakelijke keuzes over bijvoorbeeld, innovatie, digitalisering, en over samenwerking met nationale en internationale kennispartners. Samen met de directieraad van het RIVM vertaalt de directeur-generaal de recent vastgestelde Strategie RIVM2030 in concrete resultaten, stimuleert ze samenwerking tussen de verschillende directies en met externe partners en staat ze voor de onafhankelijke kennispositie van het instituut.

Prof. dr. I.W.C.E. (Isabel) Arends bekleedt sinds 2018 diverse functies bij de Universiteit Utrecht, waaronder decaan van de Faculteit Bètawetenschappen en hoogleraar Duurzame Organische Chemie. Daarvoor was zij onder meer hoofd van de afdeling Biotechnologie aan de TU Delft. Ze richtte ook het Bioengineering Institute TU Delft op, waar ze van 2016 tot 2018 directeur was. Zij studeerde Fysische Organische Chemie aan de Universiteit Leiden, waar zij in 1993 ook promoveerde.

Deze benoeming kwam tot stand via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.