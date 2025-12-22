Eerste Loe de Jong-lezing door Adriaan van Dis

Op 25 maart 2026 zal de eerste Loe de Jong-lezing worden uitgesproken tijdens de Werkconferentie Holocausteducatie in Den Haag. Adriaan van Dis tekent voor deze eerste editie. De Loe de Jong-lezing is een initiatief van de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB).

De ‘naamgever’ van de lezing, Loe de Jong (1914–2005), was van 1945 tot 1979 directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD), nu het NIOD. Hij verwierf nationale bekendheid met zijn monumentale veertiendelige werk Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog (1969–1994) en de televisieserie De Bezetting (1960–1965). De Jong, afkomstig uit een Joods gezin, ontvluchtte bij het uitbreken van de oorlog Nederland; een groot deel van zijn familie werd vermoord.

Eddo Verdoner, Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding: “Loe de Jong hielp Nederland de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging te begrijpen en daar lessen uit te trekken. Hij schetste niet alleen de feiten, maar hield ons ook een spiegel voor. Met de Loe de Jong-lezing creëren we een jaarlijks reflectiemoment van nationaal belang, een moment van bezinning op de blijvende betekenis van Holocaustonderwijs.”

Adriaan van Dis: “Het is mij een eer de eerste Loe de Jong lezing te mogen houden. De geschiedenis van de Jodenvervolging is een verleden dat vol heden zit. Het is van belang om het gevaar van discriminatie te blijven delen met nieuwe generaties en om juist nu stil te staan bij het actuele antisemitisme.”

Werkconferentie Holocausteducatie

De Loe de Jong-lezing is onderdeel van de Werkconferentie Holocausteducatie, georganiseerd door de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. Beleidsmakers, docenten, experts, studenten en wetenschappers komen jaarlijks bij elkaar op deze conferentie die als doel heeft om het Holocaustonderwijs in Nederland te versterken.

De conferentie sluit aan bij het Nationaal Plan Versterking Holocausteducatie (2025), waarin de ambitie is vastgelegd om de kennis en het begrip van de Holocaust onder Nederlanders te verdiepen en te waarborgen voor toekomstige generaties.



Leer over de Holocaust

In januari gaat ook de jaarlijkse campagne ‘Leer over de Holocaust’ van start. De campagne is een iniatief van de NCAB en belicht het belang van Holocausteducatie in de Nederlandse samenleving. De campagne vormt de opmaat naar International Holocaust Memorial Day op 27 januari en vindt dit jaar voor de derde keer plaats.