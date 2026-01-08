Nieuwe maatregelen om stroomnet sneller uit te breiden per 1 januari van start

Vanaf 1 januari 2026 zijn meerdere maatregelen van start gegaan om de uitbreiding van het stroomnet en andere energie-infrastructuur te versnellen. Deze projecten zijn nodig voor de bouw van het toekomstige energiesysteem en voor het aanpakken van het volle stroomnet. De maatregelen richten zich op kortere procedures en snellere ruimtelijke inpassing van projecten. Hierdoor kan de bouw eerder beginnen.

Vertraging bij onderzoek voorkomen

Voordat de netbeheerders nieuwe infrastructuur kunnen bouwen voeren zij onderzoeken op locatie uit, zoals grondmetingen en bodemonderzoek. Wanneer grondeigenaren geen toestemming geven voor dit onderzoek leidt dit tot vertraging. Vanaf 1 januari 2026 geldt daarom een standaard gedoogplicht voor voorbereidende werkzaamheden zodat grondeigenaren toegang moeten geven. Afhankelijk van de situatie kan dit een aantal maanden tot maximaal anderhalf jaar aan vertraging (proceduretijd) besparen. De maatregel is toepasbaar bij uitbreidingen van het stroomnet en daarnaast bij onder meer het landelijk waterstofnetwerk, warmte-infrastructuur en mijnbouwactiviteiten. De maatregel kan een half jaar eerder in werking dan oorspronkelijk gepland door snelle overeenstemming.

Uitbreiding expertpool voor gemeenten en provincies

Vanaf 1 januari 2026 breidt de Rijksoverheid ook de Expertpool Energie-Infrastructuur uit. Hierdoor kunnen meer gemeenten en provincies sneller en beter worden ondersteund bij de locatiekeuze, vergunningverlening en bijbehorende werkzaamheden voor energie-infrastructuurprojecten. Gemeenten en provincies kunnen daarbij gebruik maken van tijdelijke expertise zoals projectleiders en juridische ondersteuning van experts die veel ervaring hebben met dit soort projecten.

Daarnaast is de expertpool naast hoogspanningsprojecten nu ook beschikbaar voor middenspanningsprojecten. Ook andere vormen van energie-infrastructuur, zoals waterstofbuisleidingen en CO 2 -transport en grootschalige opslag, kunnen door de expertpool worden ondersteund.

Versnellingsaanpak

Beide maatregelen zijn onderdeel van het maatregelenpakket dat in april 2025 is aangekondigd om het stroomnet sneller uit te breiden. De uitbreiding van de expertpool wordt mogelijk gemaakt door een investering van € 22,5 miljoen uit het Klimaatfonds voor de periode 2026–2030.