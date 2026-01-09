Bezoek minister Brekelmans onderstreept belang stabiliteit in het Caribisch gebied

Minister Ruben Brekelmans was afgelopen week in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Tijdens zijn werkbezoek aan Aruba, Sint Maarten, Curaçao en Bonaire benadrukte hij dat Defensie alert en waakzaam blijft. Dit met het oog op de onrust rond Venezuela. Op de eilanden bezocht hij verschillende defensie-eenheden en sprak hij met lokale autoriteiten over de veiligheidssituatie.

De recente ontwikkelingen tussen de Verenigde Staten en Venezuela hebben geleid tot bezorgdheid. Dat komt vooral door de Amerikaanse militaire operatie van afgelopen weekend waarbij president Maduro gevangengenomen werd. “Die zorgen begrijp ik goed. Maar de situatie vormt geen directe dreiging voor de eilanden. De afgelopen maanden niet, de afgelopen dagen niet en ook nu niet”, aldus Brekelmans.

Niettemin blijft Defensie waakzaam en alert. Zr.Ms. Groningen voert daarom patrouilles uit rondom de ABC-eilanden. De minister stapte zelf ook aan boord van het schip, dat hem van Curaçao naar Bonaire bracht.

Brekelmans: “Met de inzet van Zr.Ms. Groningen wordt bijgedragen aan rust en vertrouwen. Het schip vormt onze oren en ogen in het gebied.”

Brekelmans sloot in Bonaire zijn vierdaagse bezoek af, waarna hij vandaag terugkeerde.

Aruba en Sint Maarten

De minister begon zijn bezoek op de Arubaanse marinierskazerne Savaneta, waar de hoofdtaken van Defensie duidelijk zichtbaar zijn. De mariniers oefenen hier tot in detail. Ondertussen leveren de Koninklijke Marechaussee en Kustwacht een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van criminaliteit op het eiland. Ook staan de Arubaanse militairen paraat voor het leveren van bijstand.

Op Sint Maarten bezocht de minister het mariniersdetachement. In het afgelopen jaar hebben de gestationeerde mariniers herhaaldelijk het Korps Politie van Sint Maarten bijgestaan. Dat gebeurde onder meer in december bij de handhaving van de openbare orde. Daarnaast staan zij gereed voor het leveren van noodhulp, zoals in het orkaanseizoen. Niet voor niets luidt het motto van het detachement “Altijd behulpzaam”.

Noodhulp Jamaica

Op marinebasis Parera op Curaçao is de minister bijgepraat over de recente bijstand in Jamaica. Ondersteuningsvaartuig Zr.Ms. Pelikaan bood afgelopen november noodhulp nadat het Caribische eiland zwaar getroffen was door orkaan Melissa. “Met het brengen van voedsel, medische hulpmiddelen en shelters naar Jamaica heeft de bemanning een geweldige taak uitgevoerd”, benadrukte Brekelmans. Het schip is permanent in de regio ter ondersteuning van transport, bevoorrading en verplaatsing van eenheden.

Brede samenwerking

De minister sprak met de gouverneurs, minister-presidenten, gezaghebber en rijksvertegenwoordiger van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het belang van samenwerking om de stabiliteit te garanderen kwam onder meer aan bod.

Brekelmans: “De veiligheid van het Koninkrijk is en blijft de primaire verantwoordelijkheid van Defensie.”

De Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied (CZMCARIB) begeleidde de minister deze week tijdens zijn bezoek. CZMCARIB is gebiedsverantwoordelijk en permanent in de regio aanwezig met diverse eenheden. Als vooruitgeschoven post is hij het eerste aanspreekpunt voor de lokale autoriteiten en de vertegenwoordigers van de verschillende departementen.