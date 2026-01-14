Minister Van Weel versterkt migratiesamenwerking met Griekenland

Minister Van Weel van Asiel en Migratie heeft als onderdeel van het Asiel- en Migratiepact afspraken gemaakt met Griekenland en de bestaande migratiesamenwerking versterkt. Door deze afspraken hoeft Nederland straks financieel minder bij te dragen aan het onderdeel van het Asiel- en Migratiepact dat moet zorgen voor een betere verdeling van de druk op de instroom in EU-lidstaten. Ook hebben beiden landen afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat Nederland straks weer asielzoekers kan terugsturen naar Griekenland.

De Nederlandse bijdrage aan het mechanisme wordt dankzij deze afspraken enkele miljoenen euro’s lager. Hierover wordt de komende tijd nog verder onderhandeld met de Europese Commissie. Op deze manier wordt Nederland gecompenseerd voor asielverzoeken die in Nederland behandeld zijn terwijl dat door Griekenland had moeten gebeuren.

Het is voor Nederland al langere tijd niet mogelijk om asielzoekers terugsturen naar Griekenland onder het Dublinverdrag. Griekenland heeft de afgelopen jaren mede dankzij Nederlandse investeringen belangrijke stappen gezet om de asiel- en opvangsituatie in het land te verbeteren. Met de implementatie van het Pact is afgesproken dat we weer starten met het terugsturen van asielzoekers naar Griekenland onder het Dublinverdrag. De komende tijd bereiden we de juridische stappen daarvoor voor.

De minister brengt tijdens zijn bezoek aan Griekenland ook een bezoek aan een door Nederland gefinancierde shelter voor jonge, Griekse statushouders. Daarnaast wordt een bezoek gebracht aan de Evros-grensregio. Daar gaat hij in gesprek met medewerkers van de Europese grensbewakingsdienst Frontex en bezoekt hij het registratie- en opvangcentrum Fylakio om met eigen ogen te zien hoe Griekenland zich voorbereidt op de nieuwe grensprocedure onder het Pact.