Minister Brekelmans bij nabestaanden en slachtoffers Hawija

Minister van Defensie Ruben Brekelmans heeft de Iraakse stad Hawija bezocht. Hij sprak er met nabestaanden en slachtoffers als gevolg van een Nederlandse luchtaanval in 2015. Die was gericht tegen een autobommenfabriek van terreurorganisatie ISIS.

Het kabinet is van oordeel is dat de aanval tegen een faciliteit van terreurorganisatie ISIS rechtmatig was, maar het is vreselijk dat daarbij onbedoeld burgerslachtoffers zijn gevallen en veel schade is ontstaan. Namens het kabinet zijn hier vorig jaar publiekelijk excuses voor aangeboden. Brekelmans gaf toen al aan dit ook persoonlijk in Hawija te willen doen. Vandaag gebeurde dat.

Locatie luchtaanval

De minister bezocht ook de locatie van de luchtaanval in 2015. Hij liet zich onder meer bijpraten over de 2 door Nederland gefinancierde projecten voor reconstructie en wederopbouw. Het kabinet besloot hiermee in 2020 de getroffen gemeenschap te steunen. Beide projecten zijn in 2022 afgerond.

Brekelmans omschreef zijn gesprekken met nabestaanden en slachtoffers als “indringend en aangrijpend”.

“Namens het kabinet heb ik persoonlijk aan hen excuses aangeboden dat er bij de luchtaanval in 2015 onbedoeld slachtoffers zijn gevallen. Naar aanleiding van de resultaten van de commissie- Sorgdrager heb ik besloten om € 10 miljoen euro extra beschikbaar te maken voor aanvullende projecten. Er wordt op dit moment gewerkt aan het vormgeven daarvan. Ik ben mij er echter zeer van bewust dat geen enkele vorm van steun het leed kan wegnemen.”

Commissie-Sorgdrager

Vorig jaar presenteerde de commissie-Sorgdrager haar onderzoek. De conclusie luidde onder meer dat inlichtingen bij de aanval op het ISIS-doelwit een grote hoeveelheid springstof niet hadden opgemerkt. Als gevolg van de explosies vielen minstens 70 burgerslachtoffers. Het onderzoeksrapport ging ook in op de wijze waarop naderhand verantwoording werd afgelegd over deze wapeninzet.

Nederlandse militairen

Brekelmans bezocht in deze turbulente tijd eveneens Nederlandse militairen in Erbil en sprak met de commandant van Operation Inherent Resolve (OIR). De bewindspersoon gaf aan dat stabiliteit in het Midden-Oosten een direct Nederlands belang is. Hoewel ISIS in 2019 territoriaal is verslagen, is de dreiging volgens hem niet weg. De organisatie heeft nog steeds terroristen in Irak en Syrië. Brekelmans sprak zijn waardering uit voor het belangrijke werk van de Nederlandse militairen.

Operation Inherent Resolve

In januari 2014 rukte ISIS in rap tempo op in Irak en Syrië. De terreurgroep beging brute misdaden, zaaide angst en legde strikte salafistische regels op. De Iraakse regering vroeg steun van de internationale gemeenschap voor de oorlog tegen de terreurgroep. Dat leidde tot OIR. Nederland droeg 2 keer bij aan de luchtcampagne van de operatie. In totaal voerden Nederlandse F-16’s circa 3.000 missies uit. Daarbij zijn meer dan 2.100 keer wapens ingezet. Nederland leverde daarmee een belangrijke bijdrage aan het bestrijden van ISIS.