Nederlandse landbouwexport voor tiende opeenvolgende jaar gegroeid

8,4% meer landbouwexport in 2025 Nederland exporteerde in 2025 ter waarde van € 137,5 miljard aan landbouwgoederen, zo blijkt uit de nieuwe ramingen. Dat is 8,4% meer ten opzichte van het jaar ervoor. Daarmee is 2025 het tiende opeenvolgende jaar dat de waarde van de landbouwexport is gegroeid. De groei van afgelopen jaar komt voornamelijk door de prijsstijgingen. De Nederlandse landbouwimport werd in 2025 geschat op € 95,1 miljard, een stijging van 11,3% ten opzichte van 2024. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Wageningen Social & Economic Research (WSER) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN).

“Ik ben trots op de Nederlandse agrofoodsector, die voor het tiende jaar op rij een indrukwekkende exportwaarde heeft laten zien. Het zijn niet alleen onze producten die de wereld overgaan. Door innovatief ondernemerschap en de enorme kennis en expertise die er in Nederland is over efficiënte en duurzame voedselproductie, hebben we een sterke internationale positie die tijdens de jaarlijkse Grüne Woche – waar deze cijfers vandaag worden gepresenteerd - goed zichtbaar is.” Femke Marije Wiersma - Minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

Landbouwproducten belangrijk aandeel van totale import en export

In 2025 bestond naar schatting 20,7% van de Nederlandse goederenexport uit landbouwproducten. In geen enkel jaar tussen 2001 en 2025 was dat percentage hoger. Voor de import geldt hetzelfde: het aandeel van landbouwgoederen in de totale goederenimport is in 2025 met 16,5% het hoogste sinds de meting hiervan. De toename van de landbouwaandelen in de import en export hebben te maken met hogere prijzen voor landbouw- en voedselproducten in vergelijking met andere producten waardoor landbouwgoederen in geldwaarde zo relatief belangrijker zijn geworden.

“Voedselzekerheid is niet vanzelfsprekend. Boeren, tuinders en vissers zetten zich dagelijks in om onze voedselvoorziening mogelijk te maken, en daar zijn we trots op. Met onze kennis en innovatie kracht leveren we een onmisbare bijdrage aan de voedselproductie in Nederland en wereldwijd.” Jean Rummenie - Staatssecretaris van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

Europa, en in bijzonder Duitsland, blijft grootste afzetmarkt

De Europese Unie is verreweg de grootste exportmarkt voor Nederland. Binnen Europa exporteren we vooral veel naar onze buurlanden en ook dat is het afgelopen jaar toegenomen: in 2025 nam de export naar België toe met 9% tot € 17,1 miljard. De grootste absolute exportgroei heeft plaatsgevonden naar Duitsland. Deze komt in 2025 maar liefst € 3,6 miljard hoger uit dan in 2024 en nam dus met 12% toe (naar in totaal € 34,6 miljard).

Zuivel en eieren (€ 13,3 miljard), cacao en cacaobereidingen (€ 12,4 miljard), sierteeltproducten (€ 12,3 miljard), vlees (€ 12,1 miljard), fruit (€ 9,6 miljard) en aardappelen en groenten (€ 9,4 miljard) behoren in 2025 tot de belangrijkste productgroepen aan de exportzijde. De bereiding en export van cacao is een prominente groeicategorie. Dit heeft alles te maken met de almaar doorstijgende cacaoprijs. Na Duitsland, België en Polen is Nederland de grootste EU-exporteur van cacaobereidingen.

