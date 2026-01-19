Fonds Coöperatief Wonen gaat financiering wooncoöperaties mogelijk maken

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) start dit jaar met een fonds voor coöperatief wonen, in samenwerking met banken. Uiterlijk eind 2026 kunnen coöperatieve wooninitiatieven een financieringsaanvraag doen bij het Fonds Coöperatief Wonen. Minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening informeert vandaag de Tweede Kamer over haar aanpak om coöperatief wonen te stimuleren. Aanvullend op het fonds zet de minister in op meer locaties, betere ondersteuning en duidelijke informatie, om coöperatief wonen te versterken als volwaardig alternatief op de woningmarkt.

"Wooncoöperaties en andere vormen van coöperatief wonen bieden mensen kansen om samen met andere bewoners een gemeenschappelijke woonwens te realiseren. Daarbij worden niet alleen betaalbare woningen gerealiseerd, maar ontstaan ook sterke en betrokken gemeenschappen. Coöperatief wonen draagt bij aan betaalbaar wonen, leefbaarheid van wijken en de zorg voor elkaar. Met deze aanpak moeten deze initiatieven eenvoudiger van de grond komen.”



- Minister Mona Keijzer

Toegang tot financiering

In oktober 2025 is € 60,6 miljoen toegekend aan Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) voor de oprichting van het Fonds Coöperatief Wonen. SVn is gekozen op basis van een subsidietender die in februari 2025 is uitgezet. Onder meer wooncoöperaties, woonverenigingen en coöperatieve initiatieven in Collectief Privaat Opdrachtgeverschap (CPO) kunnen bij het fonds terecht voor financiering. Om initiatieven te helpen om de weg te vinden naar het fonds heeft online platform Crowdbuilding subsidie ontvangen voor het opzetten van een financieringsloket.



Het fonds financiert vanaf de planfase voor initiatieven die beschikken over een locatie en instemming van de gemeente. Het moet gaan om projecten om een gezamenlijke woonwens van bewoners te realiseren die zij zelf of in medeopdrachtgeverschap ontwikkelen. De focus ligt op projecten van 12 tot 100 woningen die nieuwe betaalbare woningen realiseren voor mensen met een middeninkomen (tot twee keer modaal). Voor huurprojecten kan ook de bouw worden gefinancierd. Daarmee levert het Fonds een bijdrage aan het realiseren van middenhuurwoningen. Een eigen inleg van minimaal 5% is vereist bij huur- en koopprojecten.

Meer locaties en betere ondersteuning

Met het fonds wordt financiering voor coöperatieve wooninitiatieven beter mogelijk. Een grote uitdaging blijft het vinden van geschikte locaties. Gemeenten kunnen hierbij een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld door in omgevingsplannen ruimte te reserveren voor coöperatief wonen en dit vast onderdeel te maken van hun beleid.

Samen met Cooplink, Platform31, RVO en lokale partijen zoals de Derde Bouwstroom wil de minister gemeenten stimuleren om kansen voor coöperatief wonen beter te benutten. Ook wordt gewerkt aan betere informatievoorziening, onder ander over juridische en fiscale vragen. Door gemeenten en initiatiefnemers beter te ondersteunen, kunnen coöperatieve woonprojecten sneller en met meer zekerheid van start gaan.