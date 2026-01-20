Vogelgriep vastgesteld in Lottum

In Lottum (gemeente Horst aan de Maas, provincie Limburg) is vogelgriep vastgesteld op een kleinschalige houderij met circa 370 vogels. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de besmette dieren op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Op de locatie leven een uitgebreid aantal soorten vogels. Op grond van Europese regelgeving is het mogelijk om af te wijken van de verplichting om alle dieren op een besmette locatie te ruimen als het gaat om dieren met een hoge genetische, culturele of educatieve waarde of als er dieren worden gehouden die met uitsterven worden bedreigd. Het ruimen van alle aanwezige vogels is in dit geval niet proportioneel. Daarom wordt goed gekeken welke dieren wel en niet geruimd worden. Vogels die niet worden geruimd, worden apart gehouden en op een later moment opnieuw getest.

In de hele beperkingszone van 10 km rond de besmette locatie liggen 29 commerciële pluimveebedrijven. Een aantal van deze bedrijven bevindt zich ook in de beperkingszone(s) rondom Veulen (24 december 2025), Ysselsteyn II (26 december 2025), Ysselsteyn III (29 december 2025) en Weeze (6 januari 2026).

Vervoersverbod

In de hele 10-kilometerzone geldt per direct een vervoersverbod.

Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen vogels, broedeieren en/of consumptie-eieren mogen worden vervoerd. Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel. Deze maatregelen zijn nodig om verspreiding naar andere delen van het land te voorkomen. Andere dieren dan vogels en hun producten mogen wel worden af- en aangevoerd naar locaties met vogels mits dat gebeurt volgens de strenge voorwaarden van het hygiëneprotocol.

Waar de 10-kilometerzone ligt, is te zien op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Landelijke maatregelen

Er geldt sinds 16 oktober 2025 een landelijke ophok- en afschermplicht in Nederland. De ophokplicht is van toepassing op alle commercieel gehouden vogels. De afschermplicht geldt voor niet-commercieel gehouden risicovogels (bijvoorbeeld hobbymatig gehouden kippen).

Sinds 26 november 2025 is het landelijke bezoekverbod van vogelverblijfplaatsen die onderdeel zijn van een inrichting met commercieel gehouden vogels, aangescherpt. Bezoek aan deze inrichtingen is alleen toegestaan indien het bezoek noodzakelijk is voor de volksgezondheid, diergezondheid, het dierenwelzijn of de gezondheid van in de stal aanwezige personen.

Traceringsonderzoek

De NVWA voert traceringsonderzoek uit naar riskante contacten. Hiermee wordt onderzocht of er producten, of pluimvee, van en naar deze locatie zijn vervoerd in de periode voorafgaand aan de melding. Indien nodig volgen aanvullende maatregelen, zoals extra bemonstering of het blokkeren van een riskant contactbedrijf. Deze maatregelen worden via een update in dit persbericht en via de online-kanalen van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) gemeld.