Koninklijk Paar, Prinses van Oranje, minister-president en staatssecretaris Tielen naar Olympische Spelen in Milaan

Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima wonen van donderdag 5 februari tot en met dinsdag 10 februari de Olympische Winterspelen in Milaan bij. De Prinses van Oranje zal het Koninklijk Paar deels vergezellen. De Koning is uitgenodigd als erelid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Minister-president Schoof is vrijdag 6 en zaterdag 7 februari aanwezig bij de Olympische Winterspelen. Het Koninklijk Paar, de Prinses van Oranje en de minister-president wonen op vrijdagavond de openingsceremonie bij. Zaterdag brengen zij een bezoek aan het Olympisch Dorp en het TeamNL Huis.

Staatssecretaris Tielen van Jeugd, Preventie en Sport is van zaterdag 14 februari tot en met dinsdag 17 februari bij de Olympische Winterspelen. Zij bezoekt verschillende sportwedstrijden en heeft ontmoetingen met vertegenwoordigers uit de sport.