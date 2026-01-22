Minister-president Schoof neemt deel aan de North Sea Summit

Minister-president Schoof neemt op 26 januari 2026 deel aan de North Sea Summit. Tijdens de top, die dit jaar wordt gehouden in Hamburg, Duitsland komen partnerlanden rond de Noordzee samen om nieuwe afspraken te maken en bestaande te bevestigen.

Twee kernthema’s staan daarbij centraal: het samen vormgeven van de energietransitie op de Noordzee en de veiligheid van de kritieke infrastructuur in de Noordzee. Gezien de geopolitieke ontwikkelingen is het extra belangrijk om samen op te trekken. Ook minister Hermans van Klimaat en Groene Groei is namens Nederland aanwezig bij de North Sea Summit.