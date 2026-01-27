Corinna Wissels verkozen tot EHRM-rechter

Op 27 januari 2026 heeft de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa mw. mr. Corinna Wissels verkozen als rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Zij volgt mevrouw Jolien Schukking op, wiens ambtstermijn verstrijkt per 2 april 2026.

Corinna Wissels is als staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State lid van de Vreemdelingenkamer en de Algemene Kamer. Eerder was zij hoofd van de Afdeling Europees recht van het ministerie van Buitenlandse Zaken, universitair docent Russisch recht aan de Universiteit Leiden, directeur van het IRIS-Russia Commercial Law Project in Moskou, en advocaat in Moskou, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Brussel.

De Parlementaire Vergadering heeft Corinna Wissels verkozen uit een voordracht van de Nederlandse regering van 3 kandidaten, zoals vereist op grond van artikel 22 EVRM. Ten behoeve van deze voordracht is een aanbeveling aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid uitgebracht door een aanbevelingscommissie, bestaande uit, onder meer, de President van de Hoge Raad, de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Voorzitter van het College van de Rechten van de Mens. De voordracht is voor advies voorgelegd geweest aan het zogeheten Advisory Panel of Experts on Candidates for Election as Judge to the European Court of Human Rights.

Het EHRM is ingesteld om de nakoming te verzekeren van de verplichtingen die de Verdragspartijen op zich hebben genomen bij sluiting van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De rechtsmacht van het Hof strekt zich uit tot alle kwesties met betrekking tot de interpretatie en de toepassing van het Verdrag en de Protocollen daarbij die aan het Hof worden voorgelegd. De ambtstermijn van EHRM-rechters bedraagt 9 jaar. Herbenoeming is niet mogelijk.