Kabinet investeert in projecten rondom 'Gezond naar het pensioen'

Het kabinet, werknemers- en werkgeversorganisaties willen zo veel mogelijk mensen gezond de AOW-leeftijd laten bereiken. Juist bij zwaar werk vraagt dit een extra inzet. Daarom zijn er afspraken gemaakt over hoe ze daar de komende jaren samen aan gaan werken. Tot en met 2030 wordt ongeveer € 200 miljoen ingezet voor projecten en innovaties die bij moeten dragen aan duurzame inzetbaarheid. Dat maakt minister Mariëlle Paul van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met werkgevers en werknemers vandaag bekend.

Minister Paul: "Na een leven hard werken wil je gezond kunnen genieten van je pensioen. Voor de meeste mensen is gezond doorwerken goed haalbaar, maar we zien dat dat voor mensen met zwaar werk echt meer vraagt. Ik vind het heel belangrijk dat we samen met werkgevers- en werknemersorganisaties ons best doen om ook deze mensen gezond hun pensioen te laten halen. Daarom starten we gezamenlijk verschillende projecten. Zo willen we zwaar werk verlichten en kennis en ervaring uitwisselen."

Zwaar werk voorkomen en verlichten

Er wordt ingezet op verschillende maatregelen om zwaar werk te voorkomen en verlichten. Er komt een subsidie voor samenwerkingsverbanden en mkb om projecten te starten die zwaar werk voorkomen of verlichten. Ook wordt er bijgedragen aan onderzoeks- en innovatiecentrum FRAIM. Dit onderdeel van TU Delft helpt met innovatielabs mkb-bedrijven om oplossingen te ontwikkelen en te verspreiden die zwaar fysiek werk minder zwaar maken.

Ten derde komt er geld beschikbaar voor projecten waarbij wetenschappelijke kennis of kennis uit de praktijk over zwaar werk wordt doorontwikkeld. Deze kennis kan daardoor beter en vaker worden toegepast door andere sectoren, bedrijven of organisaties. Vakbonden, werkgevers en het ministerie gaan hier de komende periode samen meer invulling aan geven.

Tot slot realiseert TNO een expertisecentrum zwaar werk dat onder andere een kennisprogramma opzet, gericht op het verzamelen en delen van kennis rond zwaar werk, RVU en duurzame inzetbaarheid.

Voorgeschiedenis

In het pensioenakkoord uit 2019 was afgesproken dat er € 1 miljard beschikbaar kwam om mensen gezond het pensioen te laten halen. Dit budget was beschikbaar tot en met 2025, en is ingezet in de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). In het akkoord ‘Gezond naar het pensioen’ uit oktober 2024 is afgesproken dat de resterende middelen uit dit budget beschikbaar zouden komen voor nieuwe projecten rondom zwaar werk en mensen gezond aan het werk houden. Naar verwachting resteert vanuit de MDIEU ongeveer € 200 miljoen om in de periode tot en met 2030 in te zetten voor deze projecten. Bij de voorjaarsnota wordt definitief besloten over de inzet van de middelen.