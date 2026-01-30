Benoeming bij Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie wordt mr. C.B.A. (Bryan) Coffie tot rechter-plaatsvervanger benoemd. De Rijksministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van staatssecretaris Rutte van Justitie en Veiligheid. De benoeming zal ingaan op de datum dat het Koninklijk Besluit wordt getekend.

Mr. Coffie wordt aangewezen als rechter-commissaris in strafzaken met als standplaats Aruba. Een rechter-commissaris is een rechter die toezicht houdt op het opsporingsonderzoek. Mr. Coffie is sinds 2007 advocaat en werkte daarvoor als ambtenaar bij de overheid van Aruba. Ook was hij commissaris bij de Orde van Advocaten in Aruba.

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba verzorgt de rechtspraak op de eilanden. De rechters bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie behandelen civiele zaken, strafzaken en bestuursrechtelijke zaken (waaronder belastingzaken), zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. Ook is het Gemeenschappelijk Hof betrokken bij bijzondere rechtspraakcolleges (zoals voor ambtenarenzaken) en bij colleges die belast zijn met tuchtrechtspraak. Het Hof bestaat uit rechters in lokale dienst en uitgezonden rechters.