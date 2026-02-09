Internetconsultatie: minder regeldruk bij doorgeven loongegevens

Het moet voor bedrijven gemakkelijker worden om (loon)gegevens van werknemers door te geven aan de overheid. Een eerder gepresenteerd voorstel over het gebruik van de zogeheten inkomstenverhoudingen (IKV) in de loonaangifte en polisadministratie zou leiden tot te veel regeldruk bij werkgevers. Werkgevers zouden worden geconfronteerd met een eenmalige regeldruk van 5,5 miljard. Daarom komt het kabinet nu met een verbeterd voorstel. Dat voorstel gaat vandaag in internetconsultatie. Mensen kunnen tot 8 maart reageren op het wetsvoorstel en het wijzigingsbesluit via internetconsultatie.nl.

IKV

De IKV speelt een cruciale rol in onze sociale zekerheid. Via de loonaangifte sturen werkgevers (loon)gegevens over werknemers naar de Belastingdienst. De Belastingdienst stuurt deze gegevens door naar UWV die ze opneemt in de polisadministratie. Veel organisaties gebruiken die gegevens voor de uitvoering van hun wettelijke taken. Bijvoorbeeld bij het berekenen van een uitkering of voor het vullen van de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting, die veel Nederlanders gebruiken bij het doen van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.

Noodzaak verbetering IKV

De IKV had geen duidelijke definitie in wet- en regelgeving, waardoor onduidelijkheid bestond over de juiste manier waarop de IKV aangeleverd moest worden. Hierdoor kunnen grote verschillen ontstaan tussen hoe werkgevers gegevens doorgeven. Daardoor kwam de kwaliteit van de gegevens in de polisadministratie onder druk te staan. Dit is slecht voor de betrouwbaarheid van de gegevens. Daarom kwam het kabinet in 2021 met een voorstel over hoe bedrijven gegevens per IKV moeten aanleveren.

Minder regeldruk

Uit gesprekken met onder anderen werkgevers bleek echter dat dit voorstel slecht uitvoerbaar was en tot te veel regeldruk zou leiden. Daarom komt het kabinet nu met een verbetering van het voorstel. In deze aanpassing moeten werkgevers direct opvolgende contracten in één IKV opnemen in plaats van dat ze voor elk contract een nieuwe IKV moeten aanmaken. Dit sluit meer aan bij de dagelijkse praktijk en de beleving van de werkgevers.

De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2028. Een belangrijke voorwaarde is dat de wet tijdig door de Tweede en Eerste Kamer wordt aangenomen. Uitvoeringsorganisaties en werkgevers moeten namelijk voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden.