Minister-president Schoof, minister Van Weel en minister Brekelmans naar Münchner Sicherheitskonferenz

Minister-president Schoof neemt vrijdag 13 en zaterdag 14 februari 2026 deel aan de Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) in Duitsland. Ook minister Van Weel van Buitenlandse Zaken en minister Brekelmans van Defensie zijn aanwezig bij de conferentie.

De bewindslieden nemen in München onder andere deel aan verschillende sessies over veiligheidsvraagstukken en de oorlog in Oekraïne. Daarnaast hebben zij ontmoetingen met collega’s en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.



De Münchner Sicherheitskonferenz is de grootste veiligheidspolitieke bijeenkomst van het jaar. Staatshoofden, regeringsleiders, ministers, media en academici spreken op de conferentie over huidige en toekomstige uitdagingen op veiligheidsgebied.