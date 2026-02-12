Aandeel R&D binnen buitenlandse investeringen neemt toe in 2025

In 2025 zijn 180 investeringsprojecten van buitenlandse bedrijven ondersteund door het Invest in Holland netwerk. Voor het eerst vormt onderzoek en ontwikkeling (R&D) de grootste categorie: 30 procent (53 van de 180 projecten) had R&D als primaire activiteit. Dit laat zien dat Nederland, ondanks druk op het vestigingsklimaat en een complexe internationale context voor buitenlandse investeringen, aantrekkelijk blijft voor bedrijven die bijdragen aan innovatie en toekomstbestendige economische groei.

De minister van Economische Zaken schrijft dit, mede namens de staatssecretaris Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp, aan de Tweede Kamer bij de aanbieding van de jaarresultaten van de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) en het Invest in Holland netwerk.



Minister van Economische Zaken, Vincent Karremans: “Juist in een uitdagend internationaal investeringsklimaat is het een belangrijk resultaat dat buitenlandse bedrijven kiezen voor Nederland vanwege onze sterke ecosystemen en innovatieve kracht. De groei van het aandeel investeringen in onderzoek en ontwikkeling en andere kennisintensieve activiteiten laat zien dat de inzet op het binnenhalen van projecten met innovatieve activiteiten vruchten afwerpt.”



Staatssecretaris Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp, Aukje de Vries: “Buitenlandse bedrijven zijn onmisbaar voor een sterke economie in Nederland. Door gericht samen te werken, op ons postennet, in Den Haag en met de Nederlandse regio's via het Invest in Holland netwerk, zorgen we ervoor dat investeringen landen op de beste plek.”



Focus op wat Nederland nodig heeft

De resultaten over 2025 moeten worden gezien tegen de achtergrond van een uitdagend ondernemingsklimaat. Wereldwijd zijn bedrijven terughoudender met investeringen door geopolitieke spanningen en onzekerheid in de wereldeconomie. Ook in Nederland spelen knelpunten zoals schaarste aan ruimte, arbeidskrachten en netcapaciteit een rol.



Tegen deze achtergrond is het aantrekken van buitenlandse investeringen steeds meer vraaggestuurd geworden. Niet alleen wat de markt wil, maar ook: wat heeft Nederland nodig en waar is ruimte en energie voor. Door gerichter te kiezen, kan het Invest in Holland netwerk de inzet richten op investeringen die aansluiten bij de strategische prioriteiten van Nederland. In 2025 droegen alle 180 ondersteunde projecten daaraan bij.



Investeringen die ecosystemen versterken

De ondersteunde investeringen laten zien hoe buitenlandse bedrijven bijdragen aan het versterken van Nederlandse ecosystemen. Zo breidde het Brits-Zweedse farmaceutische bedrijf AstraZeneca zijn productielocatie in Nijmegen uit, waarmee het Nederlandse life sciences & health-ecosysteem wordt versterkt. Op de High Tech Campus Eindhoven opende het Japanse Dai Nippon Printing zijn eerste R&D-hub buiten Japan, gericht op nieuwe technologieën voor de halfgeleiderindustrie. En in Rotterdam vestigde het Canadese climate tech bedrijf CoeusAI zijn wereldwijde hoofdkantoor, van waaruit het werkt aan AI-oplossingen voor de versnelling van de energietransitie.

Ook de komende jaren blijft het Invest in Holland netwerk zich richten op investeringen met hoge toegevoegde waarde voor Nederland. Dit alles in aansluiting op het industrie- en innovatiebeleid, en met oog voor kansen in sectoren zoals defensie en grondstoffen.



Over Invest in Holland

Het Invest in Holland netwerk is een landelijk dekkend samenwerkingsverband van het rijk, regio’s, grote steden en Nederland Distributieland (NDL), dat zich richt op het aantrekken en behouden van buitenlandse investeringen voor Nederland. De NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency) is hierin de vertegenwoordiger van de nationale overheid. NFIA is een uitvoeringsorganisatie die onderdeel is van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De NFIA valt onder verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken en wordt mede aangestuurd door de staatssecretaris Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp.