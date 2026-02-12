Nederlandse MQ-9 Reapers half jaar langer in Roemenië

De missie met onbemande vliegtuigen MQ-9 Reapers die bijdragen aan verdediging van de NAVO-oostflank wordt met een half jaar verlengd. De militairen van de Koninklijke Luchtmacht en de MQ-9’s blijven tot eind september 2026 in Roemenië. Minister Ruben Brekelmans maakte dat bekend tijdens een NAVO-vergadering in Brussel.

Nederlandse MQ-9 Reapers helpen sinds begin 2024 bij zogenoemde Air Shielding-operaties. De onbewapende vliegtuigen worden vanuit Roemenië langs de oostgrens van het NAVO-verdragsgebied ingezet. De data en informatie die daarbij vanuit de lucht wordt verzameld, helpen bij het opbouwen van een goed situationeel beeld. De missie zou eind maart eindigen, maar wordt na overleg met Roemenië en de NAVO met een half jaar verlengd.

Minister Brekelmans: “De terreur van Rusland in Oekraïne duurt voort, al bijna 4 jaar. De Russische dreiging reikt echter verder, ook naar de rest van Europa. Dat maakt dat we uiterst waakzaam moeten zijn én blijven. Verdediging van de oostflank is van groot belang voor de veiligheid van Europa en dus ook van Nederland. Onze geavanceerde MQ-9 Reapers spelen daarbij een cruciale rol. We versterken hiermee de inlichtingenpositie van de NAVO. Dat maakt dat we beter kunnen anticiperen.”

De MQ-9 Reapers worden vanuit Nederland door medewerkers van de luchtmacht bestuurd. Ook het verwerken van de inlichtingen gebeurt vanuit Nederland. Daarnaast zijn er ook militairen in Roemenië om de toestellen te onderhouden en bewaken.

Brussel

Brekelmans is woensdag en donderdag (11 en 12 februari) in Brussel om te spreken met zijn ambtsgenoten van de EU en NAVO. Hoog op de agenda staan de steun aan Oekraïne en het versterken van de Europese defensie.