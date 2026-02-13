Benoeming advocaat-generaal bij de Hoge Raad

De ministerraad heeft op voordracht van staatssecretaris Rutte van Justitie en Veiligheid ingestemd met de benoeming van

mr. dr. R.A. (Alexander) Bosman tot advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Hij wordt per 1 september 2026 benoemd en zal onderdeel uitmaken van de sectie belastingrecht.

Mr. Bosman is op dit moment raadsheer in het gerechtshof Den Haag. Ook doceert hij internationaal en Europees belastingrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarvoor werkte hij als belastingadviseur.

Advocaten-generaal werken in het parket bij de Hoge Raad en geven advies aan het rechtscollege de Hoge Raad der Nederlanden. Deze zogenoemde conclusies zijn onafhankelijke rechtsgeleerde analyses in zaken die in cassatie bij de Hoge Raad voorliggen. De Hoge Raad is de hoogste rechter in civiele, straf- en belastingzaken. Als hoogste rechter kan de Hoge Raad oordelen over rechterlijke uitspraken waartegen cassatieberoep openstaat. De Hoge Raad beoordeelt dan of het recht correct is toegepast, of de juiste procedures zijn gevolgd en of een uitspraak voldoende en begrijpelijk is onderbouwd.