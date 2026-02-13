Defensie krijgt ruimte om te groeien op Utrechtse Heuvelrug

Defensie mag sterk groeien op bestaande locaties op de Utrechtse Heuvelrug tussen Amersfoort en Zeist. Die ruimte ontstaat voor een belangrijk deel door bestaande terreinen beter te benutten, intensiever te gebruiken en het vastgoed te clusteren en te vernieuwen. Tegelijk worden natuur en landschap beschermd en versterkt. Vandaag ondertekende staatssecretaris van Defensie Gijs Tuinman een bestuurlijk akkoord en samenwerkingsovereenkomsten voor deelgebieden.

De overeenkomst is met bestuurders van regionale overheden. De groeiopgave van Defensie draagt bovendien bij aan bijvoorbeeld werkgelegenheid, een goede bereikbaarheid van het gebied en verduurzaming van de energie.

Want hoe bied je in dit drukke stuk Nederland evenwichtig ruimte aan natuur, wonen, water, recreatie én Defensie? Om te komen tot een goede oplossing voor al deze ruimtelijke opgaven werkten 8 overheidspartijen nauw samen. Nu ligt er een plan met duidelijke ambities, uitgangspunten en keuzes voor de komende jaren.

Meerdere defensielocaties

In het gebied liggen meerdere defensielocaties. Denk aan de verschillende kazernes rond Soesterberg, de oefenterreinen Leusderheide en Vlasakkers, de Bernhardkazerne, Camp New Amsterdam en het Technology Center Land.

Het gebied is van strategisch belang voor de verdediging van Nederland. Defensie moet Nederland veilig houden in een snel veranderende wereld. Dat vraagt volgens staatssecretaris van Defensie Gijs Tuinman om ruimte, snelheid en samenwerking. “De Utrechtse Heuvelrug is een van de eerste regio’s waarin Defensie op deze schaal gebiedsgericht samenwerkt. De ondertekening vandaag versterkt onze nationale veiligheid in samenhang met natuur, waterbeheer en leefomgeving.”

Van Havelte naar Soesterberg

De eerste eenheden van 45 Pantserinfanteriebataljon verhuizen deze zomer al van Havelte naar Soesterberg. Dat gebeurt vooruitlopend op verdere groei van operationele eenheden op de nieuw te ontwikkelen legerplaats Soesterberg. De afspraken zijn gebaseerd op het zogeheten ‘Gebiedsperspectief van Amersfoort tot Zeist’. Het gaat niet alleen om de herinrichting van defensieterreinen. Daarnaast werken de partners op de Heuvelrug onder meer aan maatregelen voor waterinfiltratie, natuurversterking, het sturen van recreatie en mobiliteit.