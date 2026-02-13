Diplomatieke benoeming

De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Weel van Buitenlandse Zaken, in afstemming met minister Wiersma van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur, ingestemd met de benoeming van een permanent vertegenwoordiger bij een internationale organisatie. De benoeming gaat vanaf 1 mei 2026 aanstaande in.

Permanent vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden bij de instellingen van de Verenigde Naties voor voedsel en landbouw: Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), Wereldvoedselprogramma (WFP) en het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD), met standplaats Rome wordt: Elske Smith, nu raadadviseur van de minister-president bij het ministerie van Algemene Zaken.