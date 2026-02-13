In september opent nieuwe subsidieronde voor duurzame energie

Vanaf 22 september gaat de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) opnieuw van start. Dit is de belangrijkste regeling van de overheid voor duurzame energie en duurzame oplossingen door bedrijven. Voor deze openstellingsronde is een budget van € 8 miljard beschikbaar. Met deze regeling ondersteunt het kabinet projecten die duurzame energie produceren of de uitstoot van broeikasgassen verminderen.

Meer zekerheid om te investeren in duurzame energie

De SDE++ helpt Nederland om minder afhankelijk te worden van fossiele energie en de klimaatdoelen in zicht te houden. Met deze subsidie kunnen bedrijven ondersteuning krijgen bij investeringen in duurzame energie en technieken die de CO 2 -uitstoot verminderen. Zo wordt de overstap naar een CO 2 -neutrale energievoorziening sneller mogelijk en krijgen bedrijven meer zekerheid om te investeren in nieuwe, duurzame oplossingen. De SDE++ vergoedt de ‘onrendabele top’. Hoe hoger de energieprijs, hoe lager (of zelfs 0) subsidie.

Net als voorgaande jaren wordt gewerkt met zogenoemde ‘hekjes’. Ook dit jaar is er € 750 miljoen beschikbaar per domein. Dat betekent dat een deel van het subsidiebudget apart wordt gehouden voor specifieke categorieën of technieken. Zo wordt voorkomen dat 1 type project het volledige budget gebruikt en blijft er ruimte voor verschillende vormen van duurzame energie en CO 2 -reductie. De systematiek van hekjes zorgt daarmee voor een evenwichtige verdeling van de beschikbare middelen en ondersteunt de ontwikkeling van meerdere technieken tegelijk.

Nieuwe categorieën

De meeste categorieën in de komende openstellingsronde blijven vergelijkbaar met eerdere jaren, zoals zonne-energie, aardwarmte, waterstof en CO 2 -afvang en -opslag.

Daarnaast heeft het PBL geadviseerd om ook enkele nieuwe categorieën aan de regeling toe te voegen, die het kabinet voornemens is open te stellen. Dit gaat bijvoorbeeld om projecten voor zonne-energie projecten langs wegen en spoor, zodat gestimuleerd wordt dat onbenutte grond voor deze projecten wordt gebruikt. Daarnaast worden de mogelijkheden voor zogenoemde ‘procesgeïntegreerde warmtepompen’ uitgebreid. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat de inzet van aardgas verder kan worden voorkomen. Daarnaast wordt er gekeken naar twee nieuwe categorieën CO 2 -afvang en opslag met koolstofarme waterstof.

Meer informatie over de SDE-regeling is te vinden op de website van RVO.