Koninklijk Paar en Prinses van Oranje ontvangen medaillewinnaars Olympische Winterspelen Milaan 2026

Hunne Majesteiten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima en Hare Koninklijke Hoogheid de Prinses van Oranje ontvangen dinsdagmiddag 24 februari de Nederlandse medaillewinnaars van de Olympische Winterspelen 2026 in Milaan op Paleis Noordeinde in Den Haag.

NOC*NSF organiseert namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op deze dag het officiële huldigingsprogramma voor de Olympische medaillewinnaars in Den Haag. De medaillewinnaars en hun coaches worden eerst gehuldigd in de Glazen Zaal waar de minister-president, de minister van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport en chef de mission Carl Verheijen hen toespreken. Vervolgens is er de ontvangst op Paleis Noordeinde.