4 jaar oorlog: “Oekraïne kan op ons blijven rekenen!”

Het is vandaag 4 jaar geleden dat de grootschalige Russische aanval op Oekraïne begon. Daarom wappert de Oekraïense vlag op het ministerie van Defensie in Den Haag. Het geel-blauwe dundoek hangt ook op andere overheidsgebouwen. Zo toont Nederland achter Oekraïne te staan. Ons land leverde al voor bijna € 12 miljard aan militaire steun.

Minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius: “Op nog geen 3 uur vliegen is al 4 jaar de grootste oorlog op ons continent gaande sinds de Tweede Wereldoorlog. 1461 dagen verdedigen de vastberaden en moedige Oekraïners zich tegen de nietsontziende Russische oorlogsmachine. Dit doen ze ook voor ónze vrijheid en veiligheid. Ondanks diplomatieke gesprekken intensiveert Rusland de aanvallen alleen maar. We laten de Oekraïners niet in de kou staan. Ze kunnen op ons blijven rekenen.”

F-16

Nederland is een van de Europese koplopers als het gaat om militaire steunverlening aan Oekraïne. De hulp is in 2025 verder opgevoerd. Zo leverde ons land afgelopen jaar voor € 5,4 miljard aan militaire middelen. Het ging onder meer om munitie, luchtverdedigingsmiddelen en honderdduizenden drones.

De steun betrof ook trainingen om F-16-gevechtsvliegtuigen te kunnen inzetten en onderhouden. De voormalige Nederlandse toestellen spelen een belangrijke rol bij het verdedigen van het Oekraïense luchtruim.

Daarnaast trainden Nederlandse militairen samen met bondgenoten vele tienduizenden Oekraïense troepen. Denk aan bemanningen, zoals voor tanks, maar ook voor mijnenjagers.

Industrie

Nederland en Oekraïne werken op industrieel vlak ook steeds nauwer samen. Hiervoor ondertekenden beide landen eind vorig jaar een overeenkomst. Door Oekraïense bedrijven ontwikkelde defensiesystemen (met kennis van het front) zijn in Nederland te produceren. Dat vergroot de leveringszekerheid aan Oekraïne van onder meer drones. Het geeft daarnaast een impuls aan de Nederlandse defensie-industrie en mogelijk leveringen aan de krijgsmacht.