Benoemingen bij Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie worden mr. H.L. (Henk) Wattel, mr. E. (Eric) Diepraam en dhr. kolonel der mariniers W.F.J. (Frank) Ramakers tot (militair) lid benoemd. De Rijksministerraad heeft ingestemd met de voordracht voor de benoemingen op voorstel van staatssecretaris Van Bruggen van Justitie en Veiligheid. De benoemingen van mr. Wattel en mr. Diepraam zullen ingaan per 1 april 2026. De benoeming van dhr. Ramakers gaat in op de dag dat het Koninklijk besluit wordt getekend. Deze benoeming is tevens op voorstel van minister Yeşilgöz-Zegerius van Defensie.

Mr. Wattel wordt rechter in civiele zaken met als standplaats Bonaire. Hij werkt nu als raadsheer bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en is plaatsvervangend voorzitter van het Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidzorg in Zwolle. Ook is hij docent bij het Studiecentrum Rechtspleging van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie. Tevens is hij reeds plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Ook was hij al een eerdere periode lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, met als standplaats Curaçao en werkte hij als rechter bij de rechtbank Den Haag.

Mr. Diepraam wordt rechter in strafzaken met als standplaats Aruba. Op dit moment is hij rechter in de rechtbank Amsterdam en docent bij het Studiecentrum Rechtspleging van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie.

Dhr. Ramakers wordt benoemd als militair lid van de meervoudige militaire kamer voor hoger beroep. Sinds juli 2025 is hij plaatsvervangend Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied. De militaire kamer van het Gemeenschappelijk Hof behandelt het hoger beroep in militaire zaken voor alle onderdelen van de krijgsmacht: landmacht, luchtmacht, marechaussee en marine. Ook behandelt de militaire kamer militaire tuchtzaken.

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba verzorgt de rechtspraak op de eilanden. De rechters bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie behandelen civiele zaken, strafzaken en bestuursrechtelijke zaken (waaronder belastingzaken), zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. Ook is het Gemeenschappelijk Hof betrokken bij bijzondere rechtspraakcolleges (zoals voor ambtenarenzaken) en bij colleges die belast zijn met tuchtrechtspraak. Het Hof bestaat uit rechters in lokale dienst en uitgezonden rechters.