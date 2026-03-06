Prinses Margriet, minister-president Jetten en minister Sterk bezoeken Paralympische Winterspelen

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden, minister-president Jetten en minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport brengen een bezoek aan de Paralympische Winterspelen in Cortina d’Ampezzo.

Prinses Margriet is van woensdag 11 maart tot en met zaterdag 14 maart 2026 aanwezig en bezoekt deze dagen diverse sportwedstrijden.

Minister-president Jetten is aanwezig op zaterdag 14 maart en woont wedstrijden bij van het para-alpineskiën slalom en parasnowboarden slalom.

Minister Sterk is van vrijdag 13 maart tot en met zondag 15 maart in Cortina d’Ampezzo en bezoekt de wedstrijden van het para-alpineskiën reuzeslalom en het parasnowboarden ​slalom.

Zowel Prinses Margriet als minister-president Jetten en minister Sterk spreken met sporters, hun familieleden, coaches en begeleiders van TeamNL. Daarnaast zal minister Sterk spreken met vertegenwoordigers van de (inter)nationale sportfederaties en organisaties betrokken bij sport voor mensen met een handicap, zoals het Fonds Gehandicaptensport en de Esther Vergeer Foundation.

Paralympic TeamNL bestaat uit acht sporters, die meedoen aan het para- alpineskiën en parasnowboarden. Het team staat onder leiding van chef de mission Esther Vergeer.