Wijziging benoeming staatsraad bij Raad van State

Mevrouw mr. J. Schipper-Spanninga wordt staatsraad in de Afdeling advisering van de Raad van State. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Heerma van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in overeenstemming met staatssecretaris Van Bruggen van Justitie en Veiligheid om haar voor benoeming voor te dragen.

De benoeming gaat in per 1 juni 2026. Per gelijke datum wordt mevrouw Schipper-Spanninga (63 jaar) op eigen verzoek ontslag verleend als staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, een functie die ze sinds 1 december 2022 bekleedt.