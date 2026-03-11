Kabinet en Alco Energy Rotterdam tekenen intentieverklaring voor verduurzaming productielocatie in Rotterdam

Het kabinet heeft op 11 maart een Joint Letter of Intent (JLoI) met Alco Energy Rotterdam (AER) en de provincie Zuid-Holland ondertekend. Deze verklaring markeert voor alle betrokken partijen een belangrijke laatste stap op weg naar bindende maatwerkafspraken over investeringen, het terugdringen van CO 2 -uitstoot en het verminderen van de impact op de leefomgeving.

Met de intentieverklaring is vastgelegd dat AER in 2030 65-75% minder CO₂ gaat uitstoten ten opzichte van 2021. Dat komt neer op een reductie van circa 224 tot 263 kiloton CO₂ per jaar door belangrijke aanpassingen in het productieproces.

De projecten beogen de energie-efficiëntie nog verder te verbeteren en de productie-installatie voor te bereiden op gedeeltelijke elektrificatie. De eerste stap daarvoor is al gezet door het productieproces op een lagere temperatuur te laten draaien.

Daarnaast zal door de inzet van een elektrische boiler (45 MW) de bestaande boiler op aardgas gedeeltelijk vervangen kunnen worden.

Tot slot zal door de toepassing van het warmtepompprincipe in het distillatieproces de inzet van fossiele energie nog verder afnemen.

Door deze energiebesparings- en elektrificatiemaatregelen daalt het jaarlijkse aardgasverbruik met ca. 100 miljoen m3 vergelijkbaar met het gasverbruik van ongeveer 75.000 huishoudens. Daarnaast draagt AER ook bij aan de stabilisering van het elektriciteitsnet, wordt minimaal 17 ton stikstof per jaar gereduceerd en neemt het waterverbruik met zo’n 200.000 m3 per jaar af.

CO2-reductie én aantrekkelijk ondernemingsklimaat

Verduurzaming is essentieel voor de Nederlandse industrie om toekomstbestendig en concurrerend te blijven binnen Europa. Het kabinet blijft zich daarom inzetten voor zowel CO₂-reductie als een aantrekkelijk ondernemingsklimaat. Om de ambitieuze plannen van AER te ondersteunen, stelt de overheid maximaal € 50 miljoen beschikbaar uit het klimaatfonds. Deze steun is bedoeld om het financiële gat in de businesscase op te vangen. AER verwacht zelf tussen de € 150 en 200 miljoen te investeren om de projecten te realiseren.



Alco Energy Rotterdam (een joint venture van Alcogroup en Vanden Avenne Commodities) is 1 van de bedrijven waarmee het kabinet via de maatwerkaanpak afspraken wil maken omdat ze een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van de industrie. Het bedrijf is Europa’s grootste bio-ethanolinstallatie en produceert jaarlijks 700 miljoen liter ethanol die zijn weg vindt in de E10-brandstof. AER bedient zo’n 10% van de Europese (EU) vraag naar ethanol voor de brandstofsector en draagt daarmee ook bij aan strategische onafhankelijkheid. AER is in Nederland de grootste producent van biogene CO2 en ook een belangrijke producent van eiwitrijk veevoeder. Daarnaast zet Alcogroup ook ethanol af in de chemie, farmacie, cosmetica en drankenindustrie.