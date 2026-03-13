200 miljoen euro uit Nationaal Groeifonds voor beroepsonderwijs en 6G-netwerken

Het kabinet trekt € 199,4 miljoen uit het Nationaal Groeifonds uit voor twee projecten die het duurzaam verdienvermogen van Nederland versterken: Opschaling Publiek Private Samenwerking in het Beroepsonderwijs en 6G Future Network Services. Met deze investering wordt gewerkt aan beter geschoold personeel en aan de ontwikkeling van de volgende generatie mobiele communicatienetwerken.

Opschaling Publiek Private Samenwerking in het Beroepsonderwijs

Het project Opschaling Publiek Private Samenwerking (PPS) in het beroepsonderwijs versterkt de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het mbo en hbo. Doel is om beter aan te sluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt en zo de productiviteit en het verdienvermogen van Nederland te vergroten.

In de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds is € 152,6 miljoen toegekend voor het opschalen van 15 publiek-private samenwerkingsverbanden. Daarnaast kende het kabinet € 57,4 miljoen voorwaardelijk toe voor een volgende fase. De samenwerkingsverbanden zijn de afgelopen periode sterk gegroeid. Het aantal aangesloten bedrijven nam met bijna 8.000 toe, meer dan 8.000 werknemers volgden scholingstrajecten en jaarlijks stromen ruim 10.000 extra studenten met praktijkervaring de arbeidsmarkt op.

Op basis van de voortgang adviseert de adviescommissie om de € 57,4 miljoen definitief toe te kennen. Daarmee kunnen de bestaande samenwerkingen verder worden uitgebreid en kan het netwerk worden versterkt met vier extra samenwerkingsverbanden. Het kabinet neemt dit advies over.

6G Future Network Services

Het projecy 6G Future Network Services (6G FNS) werkt aan de ontwikkeling van de volgende generatie mobiele communicatienetwerken die naar verwachting rond 2030 op de markt komen. 6G FNS bouwt aan een sterk Nederlands ecosysteem van bedrijven en kennisinstellingen en draagt bij aan internationale standaardisatie van nieuwe technologieën.

In de derde ronde van het Nationaal Groeifonds is € 61 miljoen definitief toegekend voor de eerste fase van het project. Daarnaast werd € 142 miljoen gereserveerd voor het vervolg. Sinds de start begin 2024 zijn al diverse resultaten behaald: er zijn 20 patenten ontwikkeld, 14 hardwareprototypes gebouwd en zes nieuwe bedrijven opgericht. Daarnaast stimuleert een subsidieregeling nieuwe toepassingen van 6G-technologie.

De adviescommissie is positief over de voortgang van het project. Het project levert een belangrijke bijdrage aan de doorontwikkeling van 6G en versterkt de positie van Nederland in de internationale 6G-waardeketen. Daarom is het advies om de gereserveerde € 142 miljoen volledig toe te kennen. Het kabinet stemt daarmee in.

Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds investeert in totaal € 11 miljard in 50 grootschalige projecten die bijdragen aan de toekomstige economische groei van Nederland. Het gaat onder meer om projecten op het gebied van groene waterstof, verduurzaming van de landbouw, het bestrijden van laaggeletterdheid en sleuteltechnologieën zoals quantum en kunstmatige intelligentie.

De budgettaire verwerking van deze twee toekenningen vindt plaats bij eerste suppletoire begrotingen 2026. De toekenning is definitief na instemming door de Tweede en Eerste Kamer.