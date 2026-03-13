Kabinet komt met betaalbare basisverzekering voor zelfstandigen bij arbeidsongeschiktheid

Het kabinet komt met een basisverzekering die zelfstandigen bij arbeidsongeschiktheid een minimuminkomen garandeert. Zo krijgen zelfstandigen die zich door hun leeftijd of gezondheid niet kunnen verzekeren, ook een betaalbaar sociaal vangnet wanneer zij arbeidsongeschikt worden. De basisverzekering gaat volgens de huidige berekeningen maximaal € 171 bruto per maand kosten. Zelfstandigen die zich privaat verzekeren of een bv hebben, vallen niet onder de basisverzekering.

Minister Aartsen van Werk en Participatie: ,,Dit kabinet wil zelfstandigen de vrijheid en ruimte geven om te ondernemen. Maar ook zij verdienen een sociaal vangnet om te voorkomen dat ze in armoede vallen als ze onverhoopt niet meer kunnen werken. Met deze basisverzekering, tegen een zo laag mogelijke premie, zorgen we daarvoor.”

Driekwart van de zelfstandigen is nu niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Vaak vinden zij de kosten te hoog. En een deel kan zich helemaal niet, óf tegen een hoge opslag, verzekeren door hun leeftijd of medische situatie. Daarmee heeft een deel van de zelfstandigen niets om op terug te vallen als er onverhoopt iets gebeurt.

Zelfstandigen moeten zoveel mogelijk ruimte houden om te ondernemen en hun eigen keuzes te maken. Daarom blijft het bij een basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid die zelfstandigen tot hun AOW verzekert van een uitkering tot maximaal het minimumloon.

Maximale premie van € 171

De bruto premie bedraagt 5,4% van de winst. Hoe minder winst je maakt, hoe lager de premie, die sowieso een maximum kent van € 171 per maand. Dat bedrag is gebaseerd op het wettelijk minimumloon uit 2025 en zal worden geïndexeerd.

De verzekering is niet nodig voor zelfstandigen die al een (private) verzekering hebben of directeur-grootaandeelhouders. Ook zelfstandigen die tevens als werknemer werken en zo voldoende tegen arbeidsongeschiktheid zijn verzekerd, worden niet door de basisverzekering verzekerd.

Als iemand arbeidsongeschikt raakt, geldt een wachttijd van 2 jaar voordat diegene een uitkering krijgt. In de eerste 2 jaar is het de eigen verantwoordelijkheid om inkomstenderving op te vangen, bijvoorbeeld met eigen spaargeld of de inkomsten van een partner.