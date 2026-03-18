Meer aanvragen subsidieregeling verduurzaming vve’s: nieuwe telefonische helpdesk helpt om verduurzaming verder te versnellen

Het verduurzamen van woningen van verenigingen van eigenaars (vve’s) is een complexe opgave en loopt achter op andere woningen. Financiële ondersteuning en advies helpen vve’s om hun gebouwen energiezuiniger, comfortabeler en toekomstbestendig te maken. Bijvoorbeeld de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE), die inmiddels 10 jaar bestaat. Hoewel hiermee al ruim 63.000 vve-woningen zijn verduurzaamd en het aantal subsidieaanvragen is gestegen, blijft grootschalige verduurzaming achter. Daarom lanceerde Milieu Centraal, het kenniscentrum voor duurzaam leven, deze week de nieuwe telefonische helpdesk.

De helpdesk gaat vve’s extra ondersteunen en is bereikbaar via het nieuwe landelijke telefoonnummer +31 850 232 662. Sommige gemeenten waaronder Tilburg, Groningen, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam hebben een eigen vve-loket. Op verbeterjehuis.nl is hierover meer informatie terug te vinden.

SVVE helpt al 10 jaar

Vve’s, woonverenigingen en wooncoöperaties kunnen al 10 jaar gebruik maken van de SVVE. De regeling subsidieert verduurzamingsonderzoeken, -adviezen, -maatregelen en laadinfrastructuur. Tot nu toe is er ruim € 104 miljoen aan subsidie verstrekt en zijn in totaal 63.159 woningen verduurzaamd met inzet van de SVVE. Dit is 2% van het totaal aantal van 144.000 vve’s in Nederland en betreft 4,5% van het aantal woningen in een vve. Nieuwbouw en vve’s die voor de komst van of zonder de subsidie hebben verduurzaamd, zijn hierin niet meegenomen.

De afgelopen tijd wisten vve’s de SVVE steeds beter te vinden en groeide het gebruik van de regeling. Zo vroegen vve’s in 2017 circa € 2,4 miljoen subsidie aan, terwijl dit in 2025 opliep tot € 36,5 miljoen. Vve’s zetten de subsidie vooral in voor dakisolatie, HR++-glas en spouwmuurisolatie. Vooral in provincies met veel vve’s, zoals Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, is de subsidie het meest gebruikt.

Extra ondersteuning door vve-helpdesk

Het proces van onderhoud en verduurzaming van vve’s is ingewikkelder dan bij een individuele woning. Zo zijn daken, gevels en installaties vaak gemeenschappelijk bezit in vve’s. Hierover moeten vve’s gezamenlijke besluiten nemen. Die besluitvorming is vaak complex en belangen kunnen uiteenlopen. Daarnaast gaat het vaak om grote projecten met forse investeringen. De samenstelling van vve’s en kennis over een vve spelen ook een rol. Hierdoor lopen vve-besturen en eigenaren vaak vast.

Toch levert onderhoud en verduurzaming woningeigenaren veel op: meer wooncomfort, een lagere energierekening en een stijging van de waarde van de woning. Daarnaast is het verduurzamen van gebouwen essentieel om de Nederlandse energietransitie te laten slagen. De nieuwe telefonische helpdesk gaat de vve’s daarom helpen om de stap naar onderhoud en verduurzaming sneller te zetten. Deze helpdesk ondersteunt hen met informatie en advies bij de voorbereiding op de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen.

Versnellingsagenda vve’s

Financiële ondersteuning met subsidies en betere informatievoorziening zijn enkele maatregelen uit de vve-versnellingsagenda. Deze agenda moet ervoor zorgen dat vve’s hun gebouwen sneller en eenvoudiger kunnen onderhouden en verduurzamen. Het doel is om daarmee het tempo van energiebesparende maatregelen te verhogen.