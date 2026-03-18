Nederland hervat terugsturen asielzoekers naar België

Nederland gaat weer alleenstaande mannelijke asielzoekers terugsturen naar België. Sinds een uitspraak van de Raad van State van 23 juli 2025 kon Nederland onder het Dublinverdrag geen alleenstaande niet-kwetsbare mannen meer terugsturen naar België. Volgens de Raad van State zou de opvang en rechtsbescherming van deze groep asielzoekers in België onder de maat zijn. Nederland staat sinds die uitspraak nauw in contact met België om de Dublinoverdracht zo snel mogelijk weer te hervatten. België heeft Nederland nieuwe informatie over de verbeterde opvangsituatie aangeleverd waardoor Nederland direct weer kan beginnen met het terugsturen van deze groep asielzoekers naar België.