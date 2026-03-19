Koninklijk Paar brengt werkbezoek aan Pennsylvania, Washington D.C. en Florida

Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen een werkbezoek aan de Verenigde Staten (VS). Zij bezoeken van maandag 13 tot en met woensdag 15 april 2026 Philadelphia in de staat Pennsylvania, Washington D.C. en Miami in de staat Florida.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima worden bij hun bezoek aan Pennsylvania begeleid door de minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Tijdens het bezoek aan Washington D.C. worden zij begeleid door minister-president Rob Jetten. In Florida wordt het Koninklijk Paar begeleid door de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sjoerd Sjoerdsma.

Het werkbezoek onderstreept de economische betrekkingen met de staten Pennsylvania en Florida. Het bezoek markeert, in het jaar waarin de VS stilstaat bij 250 jaar onafhankelijkheid, de sterke bilaterale relatie en historische banden tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten.