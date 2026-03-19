Minister-president Jetten naar JEF-top in Helsinki

Minister-president Jetten neemt donderdag 26 maart 2026 deel aan de jaarlijkse top van de Joint Expeditionary Force (JEF). De top vindt deze keer plaats in het presidentieel paleis in Helsinki, onder gastheerschap van president Stubb van Finland. Regeringsleiders van de deelnemende landen zullen tijdens verschillende sessies onder meer spreken over de steun aan Oekraïne en de situatie in Europa. Dit jaar sluiten president Zelensky van Oekraïne en minister-president Carney van Canada hier digitaal bij aan.

De JEF is een militair samenwerkingsverband tussen verschillende landen, met onder andere gezamenlijke oefeningen. Naast Nederland nemen Denemarken, Estland, Finland, IJsland, Letland, Litouwen, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk en Zweden deel. De JEF kan zelfstandig, maar ook ter ondersteuning van de NAVO, VN of andere samenwerkingsverbanden optreden.

En marge van de top staat ook een bezoek aan een offshore patrouillevaartuig op het programma. Hier krijgen de regeringsleiders een briefing van de Finse kustwacht over maritieme operaties.

Het bezoek aan Helsinki start voor minister-president Jetten een dag eerder, op woensdag 25 maart, met een bilaterale ontmoeting met president Stubb. Deze ontmoeting onderstreept de goede betrekkingen tussen Nederland en Finland en staat in het teken van de steun aan Oekraïne, Europese veiligheid en de situatie in het Midden-Oosten.