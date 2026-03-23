Werkzoekenden sneller naar werk of opleiding via Werkcentra

Om mensen beter aan een baan of opleiding te helpen, kunnen ze vanaf nu in het hele land terecht bij Werkcentra. Het kabinet wil er zo voor zorgen dat vacatures worden opgevuld en meer mensen aan het werk gaan of scholing volgen. Minister Thierry Aartsen (Werk en Participatie) gaf in Amsterdam het officiële startschot voor de Werkcentra.

Minister Aartsen: “In een sterk land laten we niemand aan de kant staan. We hebben ook iedereen nodig op deze krappe en veranderende arbeidsmarkt. Dus moet alles erop gericht zijn dat mensen snel werk vinden, scholing volgen of van werk naar nieuw werk gaan. We hebben meer openstaande vacatures dan werkzoekenden. In sectoren zoals de techniek, het onderwijs of de zorg zijn de komende jaren ontzettend veel mensen nodig. Kansen genoeg dus op duurzaam werk. Het Werkcentrum brengt dit op één plek bij elkaar door te kijken wat werkzoekenden én werkgevers nodig hebben.”

Dienstverlening dichtbij

De Werkcentra zijn in heel Nederland te vinden op plekken waar de drempel laag is om binnen te lopen, zoals een winkelcentrum of een bibliotheek. Een afspraak maken is niet nodig. Gidsen helpen mensen op weg naar de juiste informatie over werk en scholing. Werkgevers kunnen er op één centrale plek terecht voor hulp bij het vinden van personeel en vragen over regelingen en subsidies. Vaak zijn er meerdere locaties binnen één arbeidsmarktregio, zodat de dienstverlening altijd dichtbij is. Ook biedt het Werkcentrum online dienstverlening.

In het Werkcentrum werken publieke en private partijen, waaronder gemeenten, UWV, werkgevers, vakbonden, SBB en onderwijsinstellingen nauw samen. Deze gezamenlijke dienstverlening wordt structureel gefinancierd en in de wet vastgelegd. Dit heeft onder andere als voordeel dat de partijen onder voorwaarden gegevens met elkaar mogen uitwisselen. Zo kunnen ze werkzoekenden, werkenden en werkgevers beter van dienst zijn. Dat kan zorgen voor een snellere en beter passende matching tussen werkgevers en werkzoekenden.

Van werk naar werk

Het Werkcentrum begeleidt werknemers ook van-werk-naar-werk. Dit is belangrijk om het risico op langdurige werkloosheid te voorkomen. Dit risico bestaat omdat de arbeidsmarkt snel verandert. Opgedane kennis en ervaring voldoen dan soms niet meer. Het Werkcentrum helpt werknemers daarom met bij- of omscholing. Werknemers- en werkgeversorganisaties spelen hierin een belangrijke rol. Voor hen zijn de Werkcentra een aanvulling op bestaande afspraken met sectoren over van-werk-naar-werk dienstverlening.

Landelijke campagne

Minister Aartsen opende de Werkcentra samen met wethouder Rutger Groot Wassink van Amsterdam (namens de gemeenten), Judith Duveen (Raad van Bestuur UWV), Jacco Vonhof (voorzitter MKB Nederland), Jan-Pieter Daems (bestuurslid CNV), Adnan Tekin (voorzitter MBO Raad), Hannie Vlug (voorzitter SBB) en Ciel Stevens (directeur NRTO). Met de officiële opening start een publiekscampagne om de bekendheid van de Werkcentra te vergroten.