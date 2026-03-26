Werkconferentie Holocausteducatie in Den Haag in teken van onderwijspraktijk en kennisoverdracht

Op woensdag 25 maart 2026 vond in Sociëteit De Witte in Den Haag de Werkconferentie Holocausteducatie plaats. Onderwijsprofessionals, experts, beleidsmakers en maatschappelijke partners kwamen samen om kennis en ervaringen uit te wisselen over Holocausteducatie en de plaats van de Holocaust in het onderwijs.

Centraal stond de vraag hoe docenten de Holocaust zorgvuldig en betekenisvol kunnen behandelen in de klas, in een tijd waarin ooggetuigen verdwijnen en maatschappelijke en digitale contexten veranderen.

Laatste generatie overlevenden

Wojciech Soczewica, directeur van de Auschwitz-Birkenau Foundation, sprak over de overdracht van kennis over Auschwitz in de periode na de laatste generatie overlevenden. Willem Wagenaar van de Anne Frank Stichting ging in op Holocausteducatie in een tijd van verandering. In zijn bijdrage stond centraal dat onderwijs over de Holocaust, naast herdenken, ook vraagt om historische context, analyse en reflectie op uitsluiting, daderschap en democratische rechtsstatelijke waarden.

Workshops met relevante thema’s

In de workshops werd verder gewerkt aan thema’s uit de onderwijspraktijk. Aan bod kwamen onder meer zondebokmechanismen, onderduikverhalen, Holocaustontkenning en Holocaustverdraaiing, en internationale voorbeelden van Holocausteducatie. De sessies boden deelnemers ruimte om ervaringen uit te wisselen en onderwijsbenaderingen te bespreken.

Eerste Loe de Jong-lezing

Tijdens de conferentie werd ook de eerste Loe de Jong-lezing uitgesproken door Adriaan van Dis. Met deze lezing introduceert de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding een jaarlijks moment van reflectie over de blijvende betekenis van de Holocaust en het belang van onderwijs daarover.